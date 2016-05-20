В Україні оподаткування пенсій визнали неконституційним
Сьогодні, 19:13
Конституційний суд 27 лютого розглянув подання 48 народних депутатів і визнав таким, що не відповідає Конституції, положення Податкового кодексу про оподаткування пенсій.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу Конституційного суду.
Зокрема, неконституційним визнане положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України, який передбачає оподаткування пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних з Пенсійного фонду чи бюджету.
Податок скасовується для тих виплат, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, а також для пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на їх обов’язковість надана Верховною Радою, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.
Пояснюючі такий висновок, КС зазначає, що у сфері пенсійного забезпечення справедливим має визнаватися такий підхід законодавця, при якому забезпечується пропорційне співвідношення між страховими внесками і розміром пенсій. У законодавстві про пенсійне забезпечення України таке співвідношення досягається встановленням залежності розміру пенсії від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати.
Саме тому, вважає суд, введення податку на пенсію, починаючи з певного її розміру, порушує справедливий підхід до встановлення пенсії, тому що призводить до зменшення її фактичного розміру, що встановлюється з урахуванням співвідношення між тривалістю страхового стажу та розміром заробітної плати застрахованої особи.
Крім того, зазначає Конституційний суд, після запровадження оподаткування пенсій Верховна Рада протягом 2 років 3 рази вносила зміни до цієї норми. За таких обставин особи, що мають право на пенсійні виплати, об'єктивно не могли бути впевненими у своїх правомірних очікуваннях щодо стабільності правового регулювання в цій сфері.
Тож КС дійшов висновку, що введення Верховною Радою оподаткування пенсій і зміни суми, з якого починається таке оподаткування, суперечить принципам правової визначеності, передбачуваності та справедливості.
Рішення Конституційного суду є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено. Положення відповідного абзацу Податкового кодексу України втрачає чинність з дня ухвалення КС цього рішення.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу Конституційного суду.
Зокрема, неконституційним визнане положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України, який передбачає оподаткування пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних з Пенсійного фонду чи бюджету.
Податок скасовується для тих виплат, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, а також для пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на їх обов’язковість надана Верховною Радою, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.
Пояснюючі такий висновок, КС зазначає, що у сфері пенсійного забезпечення справедливим має визнаватися такий підхід законодавця, при якому забезпечується пропорційне співвідношення між страховими внесками і розміром пенсій. У законодавстві про пенсійне забезпечення України таке співвідношення досягається встановленням залежності розміру пенсії від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати.
Саме тому, вважає суд, введення податку на пенсію, починаючи з певного її розміру, порушує справедливий підхід до встановлення пенсії, тому що призводить до зменшення її фактичного розміру, що встановлюється з урахуванням співвідношення між тривалістю страхового стажу та розміром заробітної плати застрахованої особи.
Крім того, зазначає Конституційний суд, після запровадження оподаткування пенсій Верховна Рада протягом 2 років 3 рази вносила зміни до цієї норми. За таких обставин особи, що мають право на пенсійні виплати, об'єктивно не могли бути впевненими у своїх правомірних очікуваннях щодо стабільності правового регулювання в цій сфері.
Тож КС дійшов висновку, що введення Верховною Радою оподаткування пенсій і зміни суми, з якого починається таке оподаткування, суперечить принципам правової визначеності, передбачуваності та справедливості.
Рішення Конституційного суду є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено. Положення відповідного абзацу Податкового кодексу України втрачає чинність з дня ухвалення КС цього рішення.
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