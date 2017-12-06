За двадцять днів визначать щасливця, який поїде до Шрі-Ланки





Про це повідомляє прес-служба закладу.



У торгово-розважальному центрі ПортCity триває розіграш путівки у Шрі-Ланку. Аби спробувати удачу й отримати шанс відпочити у теплому краї необхідно лише заповнити анкету на першому поверсі ТРЦ та вкинути її у скриньку.



Розіграш путівки й інших призів відбудеться 19 березня о 19 годині. Особиста присутність – обов’язкова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Так, усі, хто заповнить анкету до 19 березня матимуть нагоду взяти участь у розіграшу путівки в екзотичну країну.Про це повідомляє прес-служба закладу.У торгово-розважальному центрі ПортCity триває розіграш путівки у Шрі-Ланку. Аби спробувати удачу й отримати шанс відпочити у теплому краї необхідно лише заповнити анкету на першому поверсі ТРЦ та вкинути її у скриньку.Розіграш путівки й інших призів відбудеться 19 березня о 19 годині. Особиста присутність – обов’язкова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію