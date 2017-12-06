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За двадцять днів визначать щасливця, який поїде до Шрі-Ланки

За двадцять днів визначать щасливця, який поїде до Шрі-Ланки
Так, усі, хто заповнить анкету до 19 березня матимуть нагоду взяти участь у розіграшу путівки в екзотичну країну.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

У торгово-розважальному центрі ПортCity триває розіграш путівки у Шрі-Ланку. Аби спробувати удачу й отримати шанс відпочити у теплому краї необхідно лише заповнити анкету на першому поверсі ТРЦ та вкинути її у скриньку.

Розіграш путівки й інших призів відбудеться 19 березня о 19 годині. Особиста присутність – обов’язкова.
За двадцять днів визначать щасливця, який поїде до Шрі-Ланки

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Теги: ПортCity, розіграш, Шрі Ланка
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