За двадцять днів визначать щасливця, який поїде до Шрі-Ланки

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Так, усі, хто заповнить анкету до 19 березня матимуть нагоду взяти участь у розіграшу путівки в екзотичну країну.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
У торгово-розважальному центрі ПортCity триває розіграш путівки у Шрі-Ланку. Аби спробувати удачу й отримати шанс відпочити у теплому краї необхідно лише заповнити анкету на першому поверсі ТРЦ та вкинути її у скриньку.
Розіграш путівки й інших призів відбудеться 19 березня о 19 годині. Особиста присутність – обов’язкова.
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Про це повідомляє прес-служба закладу.
У торгово-розважальному центрі ПортCity триває розіграш путівки у Шрі-Ланку. Аби спробувати удачу й отримати шанс відпочити у теплому краї необхідно лише заповнити анкету на першому поверсі ТРЦ та вкинути її у скриньку.
Розіграш путівки й інших призів відбудеться 19 березня о 19 годині. Особиста присутність – обов’язкова.
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