На Волині демобілізованих резервістів відправили на полігон





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Всі резервісти мають досвід військової служби, при цьому, значне число військовослужбовців запасу воювали в зоні АТО в складі саме 14 ОМБр.



Заступник військового комісара - начальник мобілізаційного відділення Рожищенського РВК Олександр Мяло, на навчальні збори відправилося 11 рожищенців: Сергій Мелінчук (Луків), Микола Дмитрук (Рудка-Козинська), Андрій Поліщук (Топільне), Сергій Жанжик (Іванівка), Віктор Демчук та Микола Наумчук з Рожища, Сергій Сітовський (Немир), Віктор Ладчук, Олександр Шепітько, Віктор Полячук, Валерій Ходомай з села Навіз.



«Особливо хочеться відмітити Миколу Наумчука. Цей чоловік тільки в жовтні 2017 року звільнився зі ЗСУ, де служив 7 років по контракту», - підкреслив військовий.



20-градусні морози, на які припали збори, звісно ж, ускладнюють певні моменти їх проведення: бензопили у військовому таборі не замовкають – обігріву приміщень, харчуванню та медичному обслуговуванню резервістів приділяється особлива увага.



Водночас, особовий склад 14 ОМБр зустрічає та супроводжує команди військовослужбовців резерву, які прибувають із військкоматів, проводить перевірку явки команд, розподіл офіцерів, сержантів та солдатів запасу по підрозділах.



«Військовослужбовці оперативного резерву повністю екіпіруються, проходять медичне обстеження, перевдягаються у військові однострої й прибувають у розташування завчасу підготовленого наметового містечка. При цьому, чимало з резервістів їде на збори з чіткою метою – укласти контракт для подальшого проходження служби в цій механізованій бригаді, що успішно й роблять», - зауважує Олександр Мяло.



Протягом проведення зборів, які триватимуть 30 діб, бійці оперативного резерву пройдуть всі етапи військової підготовки, покращать свою фахову та індивідуальну підготовку з урахуванням сучасної специфіки виконання армійськими підрозділами завдань, а також приймуть участь у проведенні бойового злагодження в складі свого підрозділу та військової частини (бригадних тактичних навчань) з виконанням бойових стрільб.



«Зауважу, що резервістам оперативного резерву на час проведення зборів гарантується збереження робочого місця, державне страхування, компенсується середньомісячна зарплатня на підприємстві та виплачується грошова винагорода», - зауважує Олександр Мяло.



Перше шикування з військовослужбовцями оперативного резерву першої черги провів командир 14 ОМБр, наголосивши під час нього, що, прибувши на збори, вони отримують можливість відновити військові навики, навчитися новому, а також кожен матиме час і нагоду обдумати можливість служби за контрактом.



Крім того, для отримання грошового забезпечення для кожного з військовослужбовців запасу були оформлені всі необхідні фінансові документи. Резервістам, які працюють, за словами Олександра Мяло, виплачується від 6400 до 8 200 гривень (три мінімальні заробітні плати) в залежності від військового звання. А загальна сума грошових виплат непрацюючим резервістам становить 5200- 7000 гривень.



Окремі військовослужбовці оперативного резерву пройдуть навчання в навчальних центрах, частина з них залишиться в підрозділах, в які були розподілені. Залучені на збори резервісти пройдуть всі етапи військової підготовки, покращать фахову та індивідуальну підготовку з урахуванням сучасної специфіки виконання армійськими підрозділами завдань, а також візьмуть участь у бойовому злагодженні в складі свого підрозділу з виконанням бойових стрільб.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Демобілізовані резервісти Рожища та району відправилися на один з полігонів оперативного командування «Захід» на навчальні збори.Про це повідомляє "Район. Рожище" Всі резервісти мають досвід військової служби, при цьому, значне число військовослужбовців запасу воювали в зоні АТО в складі саме 14 ОМБр.Заступник військового комісара - начальник мобілізаційного відділення Рожищенського РВКо, на навчальні збори відправилося 11 рожищенців:(Луків),(Рудка-Козинська),к (Топільне),(Іванівка),таз Рожища,(Немир),з села Навіз.«Особливо хочеться відмітити. Цей чоловік тільки в жовтні 2017 року звільнився зі ЗСУ, де служив 7 років по контракту», - підкреслив військовий.20-градусні морози, на які припали збори, звісно ж, ускладнюють певні моменти їх проведення: бензопили у військовому таборі не замовкають – обігріву приміщень, харчуванню та медичному обслуговуванню резервістів приділяється особлива увага.Водночас, особовий склад 14 ОМБр зустрічає та супроводжує команди військовослужбовців резерву, які прибувають із військкоматів, проводить перевірку явки команд, розподіл офіцерів, сержантів та солдатів запасу по підрозділах.«Військовослужбовці оперативного резерву повністю екіпіруються, проходять медичне обстеження, перевдягаються у військові однострої й прибувають у розташування завчасу підготовленого наметового містечка. При цьому, чимало з резервістів їде на збори з чіткою метою – укласти контракт для подальшого проходження служби в цій механізованій бригаді, що успішно й роблять», - зауважує Олександр Мяло.Протягом проведення зборів, які триватимуть 30 діб, бійці оперативного резерву пройдуть всі етапи військової підготовки, покращать свою фахову та індивідуальну підготовку з урахуванням сучасної специфіки виконання армійськими підрозділами завдань, а також приймуть участь у проведенні бойового злагодження в складі свого підрозділу та військової частини (бригадних тактичних навчань) з виконанням бойових стрільб.«Зауважу, що резервістам оперативного резерву на час проведення зборів гарантується збереження робочого місця, державне страхування, компенсується середньомісячна зарплатня на підприємстві та виплачується грошова винагорода», - зауважує Олександр Мяло.Перше шикування з військовослужбовцями оперативного резерву першої черги провів командир 14 ОМБр, наголосивши під час нього, що, прибувши на збори, вони отримують можливість відновити військові навики, навчитися новому, а також кожен матиме час і нагоду обдумати можливість служби за контрактом.Крім того, для отримання грошового забезпечення для кожного з військовослужбовців запасу були оформлені всі необхідні фінансові документи. Резервістам, які працюють, за словами Олександра Мяло, виплачується від 6400 до 8 200 гривень (три мінімальні заробітні плати) в залежності від військового звання. А загальна сума грошових виплат непрацюючим резервістам становить 5200- 7000 гривень.Окремі військовослужбовці оперативного резерву пройдуть навчання в навчальних центрах, частина з них залишиться в підрозділах, в які були розподілені. Залучені на збори резервісти пройдуть всі етапи військової підготовки, покращать фахову та індивідуальну підготовку з урахуванням сучасної специфіки виконання армійськими підрозділами завдань, а також візьмуть участь у бойовому злагодженні в складі свого підрозділу з виконанням бойових стрільб.

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