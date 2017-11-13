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На «Ягодині» затримали чоловіків, які перевозили велику партію наркотиків

На «Ягодині» затримали чоловіків, які перевозили велику партію наркотиків
На «Ягодині» митники спільно з правоохоронцями припинили незаконне перевезення наркотиків.

Небезпечний вантаж намагався ввести громадянин України у змові з громадянином Республіки Білорусь, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Чотири поліпропіленових пляшки ємністю 0,5 л з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору (попередньо кокаїн) було виявлено в паливному баку автівки Mitsubishi.

Загальна вага виявленої знахідки складає 1,1 кг приблизною вартістю 150 тисяч доларів США. Остаточно вартість буде встановлена після проведення експертизи.
На «Ягодині» затримали чоловіків, які перевозили велику партію наркотиків
На «Ягодині» затримали чоловіків, які перевозили велику партію наркотиків
На «Ягодині» затримали чоловіків, які перевозили велику партію наркотиків
На «Ягодині» затримали чоловіків, які перевозили велику партію наркотиків

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Теги: наркотики, Ягодин
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Коментарі 2
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одну пляшку видно вже по дорозі дегустували) або митники довго не могли зрозуміти кокс чи нє)))
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