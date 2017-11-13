На «Ягодині» затримали чоловіків, які перевозили велику партію наркотиків





Небезпечний вантаж намагався ввести громадянин України у змові з громадянином Республіки Білорусь, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.



Чотири поліпропіленових пляшки ємністю 0,5 л з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору (попередньо кокаїн) було виявлено в паливному баку автівки Mitsubishi.



Загальна вага виявленої знахідки складає 1,1 кг приблизною вартістю 150 тисяч доларів США. Остаточно вартість буде встановлена після проведення експертизи.



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