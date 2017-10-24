На Волині чоловік убив пенсіонерку та спалив її будинок. ФОТО
Сьогодні, 16:33
У селі Літин Турійського району зловмисник убив 80-річну місцеву жительку та, приховуючи сліди злочину, спалив її будинок.
НП трапилася 26 лютого ввечері, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Зокрема до правоохоронців надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про пожежу в селі Літин. Слідчо-оперативна група під завалами згорілого будинку виявила мертвою 80-річну місцеву жительку.
Під час проведення судово-медичної експертизи на її тілі виявили тілесні ушкодження, зокрема колото-різанні рани. За фактом умисного вбивства слідчі Турійського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановили причетність до скоєння умисного вбивства 61-річного жителя Турійського району. Правопорушника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Відомо, що раніше цього громадянина притягували до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки з проникненням. За умисне вбивство пенсіонерки зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.
Триває досудове розслідування.
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НП трапилася 26 лютого ввечері, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Зокрема до правоохоронців надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про пожежу в селі Літин. Слідчо-оперативна група під завалами згорілого будинку виявила мертвою 80-річну місцеву жительку.
Під час проведення судово-медичної експертизи на її тілі виявили тілесні ушкодження, зокрема колото-різанні рани. За фактом умисного вбивства слідчі Турійського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановили причетність до скоєння умисного вбивства 61-річного жителя Турійського району. Правопорушника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Відомо, що раніше цього громадянина притягували до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки з проникненням. За умисне вбивство пенсіонерки зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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