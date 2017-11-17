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На Полтавщині через снігові замети медики приймали пологи по телефону

На Полтавщині через снігові замети медики приймали пологи по телефону
На Полтавщині у величезний сніговий замет потрапила швидка, що поспішала до породіллі.

Поки рятувальники її визволяли, почалися перейми, тож пологи почали приймати рідні, а медики консультували їх телефоном. Зрештою, народився хлопчик, - пише ТСН.

"Швидка направлялася до села Максимівка і потрапила до снігового замету. Рятувальники відбуксирували її на безпечну ділянку дороги, але жінка народила вдома. І вже в супроводі рятувальників і лікарів, які прийняли пологи, породілля поїхала до лікарні", - повідомила речник ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко.

Цієї ночі на Полтавщині із снігових заметів рятувальники витягли  півтори сотні автомобілів. Переважно це вантажівки, які через перемети та ожеледицю не могли піднятися на гору. Але там через негоду рух вантажівок не обмежували.

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Теги: породілля
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