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Волинян попереджають про небезпеку грипу навесні

Волинян попереджають про небезпеку грипу навесні
На Волині фіксують високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Утім, прогнозують, що пік активності цієї недуги припаде на весну.

Про це йшлося сьогодні, 28 лютого, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - пише Волинська правда.

Очільниця Волинського обласного лабораторного центру Наталія Янко зауважила, що волинянам варто готуватися до максимальної активності грипу у березні і квітні.

Нагадаємо, що протягом минулого тижня епідемічний поріг щодо захворюваності на грип та ГРВІ в області перевищено на 4,2%. За тиждень захворіло понад 9 400 волинян. Кількість госпіталізованих з ускладненнями «ГРВІ» збільшилась на 9,6 % і становить 296 осіб, з них 72% — діти.

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Теги: грип, Волинь
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