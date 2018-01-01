Волинян попереджають про небезпеку грипу навесні





Про це йшлося сьогодні, 28 лютого, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - пише



Очільниця Волинського обласного лабораторного центру Наталія Янко зауважила, що волинянам варто готуватися до максимальної активності грипу у березні і квітні.



Нагадаємо, що протягом минулого тижня

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