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«StrikeCity» запрошує на вечірні ігри

«StrikeCity» запрошує на вечірні ігри
Боулінг-клуб «StrikeCity» продовжує організовувати для своїх гостей цікаві вечірки із захоплюючою програмою.

Відтепер у «StrikeCity» ще більше розваг та задоволення. Боулінг-клуб проводить «Вечірні ігри».

У п’ятницю та суботу о 20 годині для любителів активного відпочинку буде чудова нагода цікаво провести час у компанії друзів та отримати призи. Розважальна програма, конкурси та запальна музика – усе це під час «Вечірніх ігор» у «StrikeCity».

Вхід вільний.

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Теги: «StrikeCity», боулінг, призи
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