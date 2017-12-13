«StrikeCity» запрошує на вечірні ігри





Відтепер у «StrikeCity» ще більше розваг та задоволення. Боулінг-клуб проводить «Вечірні ігри».



У п’ятницю та суботу о 20 годині для любителів активного відпочинку буде чудова нагода цікаво провести час у компанії друзів та отримати призи. Розважальна програма, конкурси та запальна музика – усе це під час «Вечірніх ігор» у «StrikeCity».



Вхід вільний.



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