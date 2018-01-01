На Волині понад 100 шкіл закриті на карантин
Сьогодні, 18:28
На Волині навчання через захворюваність учнів на грип на ГРВІ припинене у понад ста школах.
Про це йшлося сьогодні, 28 лютого, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - пише Волинська правда.
Очільниця Волинського обласного лабораторного центру Наталія Янко розповіла, що станом на сьогодні з початку року на карантин закривали вже майже 300 навчальних закладів, серед яких більша частина – школи.
Вона також додала, що понад 100 шкіл залишаються закритими і досі. До того ж, Наталія Янко зауважила, що навчання у деяких школах районів Волині будуть припиняти і далі через несприятливу ситуацію щодо захворюваності на грип та ГРВІ.
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Про це йшлося сьогодні, 28 лютого, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - пише Волинська правда.
Очільниця Волинського обласного лабораторного центру Наталія Янко розповіла, що станом на сьогодні з початку року на карантин закривали вже майже 300 навчальних закладів, серед яких більша частина – школи.
Вона також додала, що понад 100 шкіл залишаються закритими і досі. До того ж, Наталія Янко зауважила, що навчання у деяких школах районів Волині будуть припиняти і далі через несприятливу ситуацію щодо захворюваності на грип та ГРВІ.
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