На Волині понад 100 шкіл закриті на карантин





Про це йшлося сьогодні, 28 лютого, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - пише



Очільниця Волинського обласного лабораторного центру Наталія Янко розповіла, що станом на сьогодні з початку року на карантин закривали вже майже 300 навчальних закладів, серед яких більша частина – школи.



Вона також додала, що понад 100 шкіл залишаються закритими і досі. До того ж, Наталія Янко зауважила, що навчання у деяких школах районів Волині будуть припиняти і далі через несприятливу ситуацію щодо захворюваності на грип та ГРВІ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині навчання через захворюваність учнів на грип на ГРВІ припинене у понад ста школах.Про це йшлося сьогодні, 28 лютого, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - пише Волинська правда Очільниця Волинського обласного лабораторного центрурозповіла, що станом на сьогодні з початку року на карантин закривали вже майже 300 навчальних закладів, серед яких більша частина – школи.Вона також додала, що понад 100 шкіл залишаються закритими і досі. До того ж, Наталія Янко зауважила, що навчання у деяких школах районів Волині будуть припиняти і далі через несприятливу ситуацію щодо захворюваності на грип та ГРВІ.

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