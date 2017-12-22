Торік Луцьк «заробив» понад 2,3 мільярда гривень

За результатами 2017 року бюджет Луцька виконали на 101% - загалом до казни надійшло 2 млрд 344 млн. 724 тис. грн.Про це стало відомо зі звіту по виконання бюджету міста за 2017 рік 28 лютого.Таким чином, понад план до бюджету отримано 37 млн 762 тис. грн. В порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 599 млн 916 тис.грн.До загального фонду бюджету міста надійшло доходів, без врахування трансфертів, на 993 млн 988,3 тис. грн. Це становить 101,5% від уточнених призначень, перевиконання становить 14 млн 262 тис. грн. Сума більша від аналогічної у 2016 році на 270 млн 119 тис. грн.Окрім того, у звіті зазначено, що Податок на доходи фізичних осіб продовжує формувати основну частину доходів загального фонду бюджету міста, та в обсязі доходів загального фонду склав 63,1%. До бюджету міста надійшло 627 млн. 433 тис. грн., що становить 102,8 % від уточнених призначень, перевиконання становить 17 млн. 308,7 тис. грн. та на 209 млн. 486,4 тис. грн. більше минулого року. Однією з основних причин перевиконання розрахункових показників надходжень по податку на доходи фізичних осіб є збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. та росту фонду оплати праці.Вагомим джерелом надходжень до бюджету міста є місцеві податки та збори, які в загальному обсязі доходів загального фонду складають 23,2 %. До бюджету міста надійшло 230 742,4 тис. грн., що становить 98,0 % від уточнених призначень. Відносно минулого року надходження зросли на 42 138,9 тис. грн.Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 686,0 тис.грн., що становить 130,9 % від запланованих призначень.Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 375,4 тис. грн., що становить 105,7% від плану, і на 421,5 тис. грн. менше минулого року. У І кварталі 2016 року КП «Луцьке підприємство електротранспорту» сплатило 396,1 тис. грн. В наступні періоди підприємству було надано пільги по сплаті податку.Окрім того, додатковим ресурсом бюджету відповідно до ст. 16 Бюджетного кодексу України стали надходження у сумі 16 211,0 тис. грн. від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста.Станом на 01.01.2018 року вільний залишок коштів загального фонду бюджету міста складає 51 336,1 тис. грн.