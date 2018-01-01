Переповнений тролейбус у Луцьку врізався в маршрутку





Про це повідомляє



Зранку в годину-пік на вулиці Винниченка водій переповненого тролейбуса став учасником дорожньо-транспортної пригоди.



На зупинці громадського транспорту «Університет» тролейбус в’їхав в маршрутку, із якої якраз виходили пасажири.



Подробиці – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Винниченка в Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса і маршрутки.Про це повідомляє ВРД НСТУ Зранку в годину-пік на вулиці Винниченка водій переповненого тролейбуса став учасником дорожньо-транспортної пригоди.На зупинці громадського транспорту «Університет» тролейбус в’їхав в маршрутку, із якої якраз виходили пасажири.Подробиці – у відео.

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