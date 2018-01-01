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Переповнений тролейбус у Луцьку врізався в маршрутку

Переповнений тролейбус у Луцьку врізався в маршрутку
На вулиці Винниченка в Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса і маршрутки.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Зранку в годину-пік на вулиці Винниченка водій переповненого тролейбуса став учасником дорожньо-транспортної пригоди.

На зупинці громадського транспорту «Університет» тролейбус в’їхав в маршрутку, із якої якраз виходили пасажири.

Подробиці – у відео.



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Теги: ДТП, Луцьк
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