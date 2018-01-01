Переповнений тролейбус у Луцьку врізався в маршрутку
28 лютий, 22:04
На вулиці Винниченка в Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса і маршрутки.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Зранку в годину-пік на вулиці Винниченка водій переповненого тролейбуса став учасником дорожньо-транспортної пригоди.
На зупинці громадського транспорту «Університет» тролейбус в’їхав в маршрутку, із якої якраз виходили пасажири.
Подробиці – у відео.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Зранку в годину-пік на вулиці Винниченка водій переповненого тролейбуса став учасником дорожньо-транспортної пригоди.
На зупинці громадського транспорту «Університет» тролейбус в’їхав в маршрутку, із якої якраз виходили пасажири.
Подробиці – у відео.
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