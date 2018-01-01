У Луцьку понад 12 годин триває сесія міськради





Це відбувається 28 лютого під час засідання сесії міської ради.



На початку сесії депутати з фракцій «Народного контролю», «Свободи» та «Самопомочі» заблокували президію, вимагаючи із порядку денного питання стосовно виділення земельних ділянок для забудови ТОВ «Житловий квартал» на вулиці Рівненській, 119 та Вороніхіна, 37.

Згодом із трибуни виступав Сергій Була, який заявив про свою непричетність до цих земель.



Опісля оголосили перерву, після якої – знову блокування. Депутата Павло Данильчук приніс у залу колонку і ввімкнув на всю гучність музику. Це спричинило бійку: депутати на чолі з Костянтином Петрочуком почали виштовхувати Данильчука. Їх розборонили патрульні поліцейські.



Попри протести колег "укропівська" більшість затвердила порядок денний і почала розгляд першого питання, але після того, як знову залунала музика,



Вдруге



Після цього оголосили перерву на годину. Під час перерви муніципалів закликали іти прибирати сніг, запитували, хто над ними головний та чому вони тут зібрались. У відповідь – мовчанка.



Павло Данильчук заявив, що напише заяву у поліцію про напад на нього з боку працівника департаменту муніципальної варти. Після переговорів муніципали покинули зал. Водночас із залу почали виносити стільці, на яких сиділи журналісти, мотивуючи це тим, що це необхідно для забезпечення громадського порядку. Також виключили електрику в розетках біля тих столів, де сидить Данильчук і ті, хто його підтримує.



Після чергової спроби провести засідання сесії,



Зрештою ближче до 17:00 депутати взялися до роботи та почали розглядати питання порядку денного. Станом на 22:05 обговорюють передачу дитячих майданчиків на баланси комунальних установ.

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