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У Луцьку презентували книгу про війну на Донбасі

У Луцьку презентували книгу про війну на Донбасі
До Луцька приїхав професор Микола Лазарович, який, незважаючи на вік і здоров’я, 2015-го потрапив у зону АТО в складі 14-ї окремої механізованої бригади.

Спогади про бойові дії та історичний аналіз новітньої війни професор виклав у книзі «Російсько-українська війна (2014-2017 роки)», - повідомляє ВРД НСТУ.

Видання складається з трьох частин. Автор подає аналіз ситуації в державі, викладає детальну хронологію воєнних подій.

«Мій стрий, тобто рідний брат мого батька, був в УПА, його псевдо – Недоля, мій позивний – Професор. Я хотів продовжити його справу, мріяв про це, він для мене – ідеал. Я дуже важко йшов, можна сказати, я прорвався. В Тернополі мене за п’ятим разом взяли і з Рівного мене теж виганяли, казали, вік, здоров’я, ми тебе не візьмемо. Я думав, ще трохи – і стану на коліна, але впросився, тоді коли там була жінка, вона м’якша була і пропустила. Тому я дуже радий, що я зв’язав і оті визвольні змагання, які я досліджував, і свої родинні», – розповідає Микола Лазарович.


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Теги: війна з Росією, АТО
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