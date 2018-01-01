У Луцьку презентували книгу про війну на Донбасі

Микола Лазарович, який, незважаючи на вік і здоров’я, 2015-го потрапив у зону АТО в складі 14-ї окремої механізованої бригади.



Спогади про бойові дії та історичний аналіз новітньої війни професор виклав у книзі «Російсько-українська війна (2014-2017 роки)», - повідомляє



Видання складається з трьох частин. Автор подає аналіз ситуації в державі, викладає детальну хронологію воєнних подій.



«Мій стрий, тобто рідний брат мого батька, був в УПА, його псевдо – Недоля, мій позивний – Професор. Я хотів продовжити його справу, мріяв про це, він для мене – ідеал. Я дуже важко йшов, можна сказати, я прорвався. В Тернополі мене за п’ятим разом взяли і з Рівного мене теж виганяли, казали, вік, здоров’я, ми тебе не візьмемо. Я думав, ще трохи – і стану на коліна, але впросився, тоді коли там була жінка, вона м’якша була і пропустила. Тому я дуже радий, що я зв’язав і оті визвольні змагання, які я досліджував, і свої родинні», – розповідає Микола Лазарович.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Луцька приїхав професор, який, незважаючи на вік і здоров’я, 2015-го потрапив у зону АТО в складі 14-ї окремої механізованої бригади.Спогади про бойові дії та історичний аналіз новітньої війни професор виклав у книзі «Російсько-українська війна (2014-2017 роки)», - повідомляє ВРД НСТУ Видання складається з трьох частин. Автор подає аналіз ситуації в державі, викладає детальну хронологію воєнних подій.«Мій стрий, тобто рідний брат мого батька, був в УПА, його псевдо – Недоля, мій позивний – Професор. Я хотів продовжити його справу, мріяв про це, він для мене – ідеал. Я дуже важко йшов, можна сказати, я прорвався. В Тернополі мене за п’ятим разом взяли і з Рівного мене теж виганяли, казали, вік, здоров’я, ми тебе не візьмемо. Я думав, ще трохи – і стану на коліна, але впросився, тоді коли там була жінка, вона м’якша була і пропустила. Тому я дуже радий, що я зв’язав і оті визвольні змагання, які я досліджував, і свої родинні», – розповідає Микола Лазарович.

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