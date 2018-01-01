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«Укропівська» більшість в Луцькраді «протягнула» скандальні земельні питання. ВІДЕО

«Укропівська» більшість в Луцькраді «протягнула» скандальні земельні питання. ВІДЕО
Депутати міської ради Луцька після понад 12 годин сесії таки проголосували за передання земель комунальної власності ТОВ «Житловий квартал» на вулиці Рівненській, 119 та вулиці Вороніхіна, 37.

Відповідне рішення ухвалили 28 лютого під час засідання сесії міської ради.

Зокрема «Житловому кварталу» на умовах оренди на 10 років передали земельну ділянку на вулиці Рівненській, 119 площею 1,9143 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) поруч зі скандальною ділянкою з теплицями, які за безцінь купила фірма, пов'язана з депутатами Сергієм Булою і Костянтином Петрочуком.

Крім того, депутати проголосували за передачу цьому ж підприємству для будівництва та обслуговування багатоквартирного будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Вороніхіна, 37 площею 0,3668 га.

Нагадаємо, саме через ці питання у міській раді депутати з фракцій «Народного контролю», «Свободи» та «Самопомочі» двічі блокували президію, щоб не допустити «дерибану» землі. Вони наполягали, що таким чином місто подарує понад 2 гектари землі у приватні руки. Мовляв, значно вигідніше для міста провести аукціон, з якого ділянки продадуть за значно більші кошти.

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Відразу після розгляду питання оголосили перерву.


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Теги: Луцька міська рада, земля, вибір редактора
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