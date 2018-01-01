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Луцькі патрульні врятували дідуся

Луцькі патрульні врятували дідуся
У Луцьку патрульні поліцейські допомогли чоловікові літнього віку, не давши йому замерзнути.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.

У повідомленні зазначається, що 80-річний чоловік, який не орієнтувався на місцевості, потрапив у поле зору патрульних. Ті спочатку домовились з територіальним центром соцобслуговування, що завезуть його туди. Але згодом пенсіонер назвав адресу проживання, і його доставили додому.

«Важко уявити, що могло б статись з людиною похилого віку в такий мороз посеред вулиці… Але патрульна поліція й існує для того, аби служити і захищати!» - йдеться у повідомленні.

Луцькі патрульні врятували дідуся

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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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