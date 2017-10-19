На Волині відкрили першу поліцейську станцію

У місті Берестечку Горохівського району сьогодні, 28 лютого, розпочала роботу перша на території Волинської області поліцейська станція.Вона обслуговуватиме територію понад 20 населених пунктів, де мешкають майже 10 тисяч жителів. Станцію обладнано комп’ютерною технікою, доступом до інтернету, а також бази даних системи МВС, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Поліцейська станція об’єднала спільну роботу дільничних офіцерів поліції, груп швидкого реагування патрульної поліції та громади. Службові приміщення обладнанні належною оргтехнікою, у них передбачено кімнати для роботи працівників ювенальної превенції з дітьми, працівників груп швидкого реагування та членів громадських формувань.«До основних функцій та завдань поліцейської станції відносять, зокрема, забезпечення на території поліцейської дільниці публічної безпеки та правопорядку, охорону прав і свобод людини, взаємодію поліції з органами правопорядку, державної влади та місцевого самоврядування», - зазначив виконувач обов’язків начальника ГУНП у Волинській областіГромадяни матимуть можливість у будь-який час звернутися за допомогою до поліцейських.Нагадаємо, що створення поліцейських станцій здійснюють, зокрема, в рамках реалізації місцевих програм з профілактики злочинності та охорони громадського порядку. За ініціативою головного управління Національної поліції у Волинській області у травні 2016 року рішенням Волинської обласної ради затверджено Програму профілактики правопорушень у Волинській області на 2016-2020 роки. На її втілення заплановано виділення понад 20 мільйонів гривень.Відповідні програми профілактики спільно з органами місцевого самоврядування розроблені в усіх територіальних підрозділах поліції області. Зокрема на їх виконання в 2017 році з місцевих бюджетів було виділено понад 1,2 мільйона гривень. До кінця року на Волині планують створити 38 поліцейських станцій.