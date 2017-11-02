Луцький депутат «злякався» «людей в курточках»

Депутат Луцької міської радипросить головуючого відреагувати на «людей в курточках», які знаходяться у сесійній залі.Про це він повідомив під час сесії Луцькради 28 лютого.До будівлі мерії прийшло декілька активістів. Дехто із них зайшов безпосередньо до зали. Тож після чергової перерви депутат Сергій Була звернувся до головуючого – мовляв, в стінах муніципалітету багато «людей в курточках», які неідентифіковані. За його словами, важко передбачити, що у них під куртками.Тому він попросив проінформувати про це правоохоронців. Опісля Була додав, що акцентував увагу на верхньому одязі.«Якщо не важко роздягнутися, щоб було видно, що там», - сказав Була.Секретарсказав, що зауваження суттєве, тож попросив секретаріат зв'язатися із правоохоронцями.