Луцький депутат «злякався» «людей в курточках»
28 лютий, 23:26
Депутат Луцької міської ради Сергій Була просить головуючого відреагувати на «людей в курточках», які знаходяться у сесійній залі.
Про це він повідомив під час сесії Луцькради 28 лютого.
До будівлі мерії прийшло декілька активістів. Дехто із них зайшов безпосередньо до зали. Тож після чергової перерви депутат Сергій Була звернувся до головуючого – мовляв, в стінах муніципалітету багато «людей в курточках», які неідентифіковані. За його словами, важко передбачити, що у них під куртками.
Тому він попросив проінформувати про це правоохоронців. Опісля Була додав, що акцентував увагу на верхньому одязі.
«Якщо не важко роздягнутися, щоб було видно, що там», - сказав Була.
Секретар Григорій Пустовіт сказав, що зауваження суттєве, тож попросив секретаріат зв'язатися із правоохоронцями.
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Про це він повідомив під час сесії Луцькради 28 лютого.
До будівлі мерії прийшло декілька активістів. Дехто із них зайшов безпосередньо до зали. Тож після чергової перерви депутат Сергій Була звернувся до головуючого – мовляв, в стінах муніципалітету багато «людей в курточках», які неідентифіковані. За його словами, важко передбачити, що у них під куртками.
Тому він попросив проінформувати про це правоохоронців. Опісля Була додав, що акцентував увагу на верхньому одязі.
«Якщо не важко роздягнутися, щоб було видно, що там», - сказав Була.
Секретар Григорій Пустовіт сказав, що зауваження суттєве, тож попросив секретаріат зв'язатися із правоохоронцями.
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Коментарі 4
Какая отвратительная РОЖА
Добкин меньшой ?
Булу гложить, чи то не вкладники ЖК Егоїст по його шкуру прийшли
Бачу, нєрви в були слабеньки, є йому чого боятися, як то кажуть, на злодії шапка горить.
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