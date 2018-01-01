Від морозів у Луцьку помер третій безхатченко

На вулиці Арцеулова у Луцьку виявили тіло безпритульного чоловіка. Правоохоронці припускають, що він помер від переохолодження.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліці Волинської області у Telegram.Нагадаємо, ранішепро двох чоловіків, яких виявили мертвими на вулицях Наливайка та Кравчука у Луцьку.І ось знову знайшли безхатька без ознак життя – на вулиці Арцеулова.«На жаль, якихось даних про його особу встановити неможливо, на місці працювала слідчо-оперативна група. Чоловік, швидше за все, також замерз», - йдеться у повідомленні.