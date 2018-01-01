Від морозів у Луцьку помер третій безхатченко
Сьогодні, 00:41
На вулиці Арцеулова у Луцьку виявили тіло безпритульного чоловіка. Правоохоронці припускають, що він помер від переохолодження.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліці Волинської області у Telegram.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох чоловіків, яких виявили мертвими на вулицях Наливайка та Кравчука у Луцьку.
І ось знову знайшли безхатька без ознак життя – на вулиці Арцеулова.
«На жаль, якихось даних про його особу встановити неможливо, на місці працювала слідчо-оперативна група. Чоловік, швидше за все, також замерз», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліці Волинської області у Telegram.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох чоловіків, яких виявили мертвими на вулицях Наливайка та Кравчука у Луцьку.
І ось знову знайшли безхатька без ознак життя – на вулиці Арцеулова.
«На жаль, якихось даних про його особу встановити неможливо, на місці працювала слідчо-оперативна група. Чоловік, швидше за все, також замерз», - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
Ну що депутати хто перший застрілиться чи вас у ліжку самому замордувати але це буде боляче кастрованим дітям. Поліщук а фото буде на фоні похорон людей? Поки будете думати начальник поліції повинен повіситися в туалеті.
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