Перша ОТГ на Волині отримала акт на передачу земель

Першим семи об'єднаним громадам в Україні передали землі сільгосппризначення поза межами населених пунктів. Серед них і Городищенська ОТГ, що у Луцькому районі.Ця громада першою на Волині отримає у комунальну власність понад 926 гектарів, - повідомила консультант з комунікацій Волинського РВ АМУНа території цих ОТГ 100% земельних ділянок сформовані та відомості про них внесені до Державного земельного кадастру, що дало змогу здійснити передачу – протягом двох тижнів із моменту отримання відповідного звернення головним управлінням земельної служби. Процедура не потребувала витрат із Держбюджету. Тож рішення про передачу земель ОТГ ухвалене Кабінетом Міністрі України ще наприкінці січня, сьогодні вступило у практичну фазу реалізації.«Процес передачі земель сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів ОТГ розпочато. Відтепер, громади отримають серйозний додатковий ресурс територіального розвитку, інвестиційної привабливості, бюджетного наповнення», – наголосив консультант з юридичних питань Асоціації міст УкраїниКоментуючи процес, прем’єрпідкреслив, що реформа децентралізації розпочалася чотири роки, а нині процес став незворотнім, передачу фінансових та адміністративних повноважень закріпили законодавчо.З його слів, процес передачі земель завершать до кінця 2018-го. Уряд щомісяця контролюватиме, як швидко землі передаватимуть громадам. Допомагати йому в цьому процесі запропонував Асоціації міст України, яка починаючи з 2015 року, послідовно і наполегливо відстоювала позицію щодо необхідності передачі земель поза межами населених пунктів об'єднаним громадам, щоб забезпечити наповнення бюджетів ОТГ та сприяти просторовому розвитку об’єднаних громад.АМУ розробила практичний посібник для ОТГ із питань передачі у комунальну власність земель, який передано у громади-члени АМУ та у регіональні відділення Асоціації.Голова Городищенської сільської радизізналася, що не може приховати радості від отриманої новини.«Ми дуже раді, що в комунальну власність нашої ОТГ перейде 926 гектарів земель, які донині були державними. Вже отримали від Держгеокадастру акта передачі цих земель у комунальну власність Городищенської громади. Почала збуватися мрія всіх сільських голів і нашої ОТГ, зокрема. Адже це будуть додаткові гроші до бюджету, зможемо виділити земельні ділянки під забудову для наших АТОвців, багатодітних родин. Тепер зможемо скласти інвестиційний паспорт громади», – розповіла очільниця Городищенської ОТГ.