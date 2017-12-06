Волинських посадовців вчили, як не стати корупціонерами

У Луцьку представників місцевого самоврядування навчали, як детально розібратися у антикорупційному законодавстві.Про це повідомила консультант з комунікацій Волинського РВ АМУПредставники місцевого самоврядування мали змогу взяти участь у практикумі із застосування законодавства на тему «Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції. Конфлікт інтересів. Електронна система декларування».Цю тему обрали не випадково, адже цьогоріч до 1 квітня всі посадовці повинні прозвітуватися державі про власні доходи та подати Е-декларації.«В працівників органів місцевого самоврядування, у очільників громад у ході роботи постає дуже багато питань, які стосуються саме конфлікту інтересів, бо кожен із них має власну родину, декларує якісь кошти, володіє майном. Тож обираючи тему практикуму мали на меті детально роз’яснити як правильно заповнити електронну декларацію, що варто в ній показувати, як уникнути конфлікту інтересів і покарання за дані, які контролюючі органі можуть розцінити як недостовірні. Ця тема на часі, адже підходить пора, коли держслужбовці та самоврядці зобов’язані подати декларації, адже за невчасне звітування та недостовірні дані доведеться відповідати перед законом», – розповів виконавчий директор Волинського РВ АМУПід час заходу модератор із Рівного, голова ГО «Центр суспільних дій «СІВІТАС» зробив огляд нормативно-правової бази, що регулює питання протидії корупції, підняв теми антикорупційної структури: компетенції та співпраці суб’єктів антикорупційної політики, конфлікту інтересів, звернув увагу на лайф-хаки успішного органу місцевого самоврядування у питанні запобігання корупції.Зиль «познайомив» присутніх із інформаційним ботом із соцмережі Facebook «Держслужбовцем Тарасом», який допомагає розібратися у сфері антикорупційного законодавства і з яким можна поспілкуватися у форматі передбачених системою запитань.Йшлося також про кампанію декларування-2018. Зокрема, проаналізували попередню хвилю декларування, звернувши увагу на поширені помилки та справозастосовну практику. Модератор продемонстрував присутнім покрокову інструкцію заповнення Е-декларацій. Також окремим блоком практикуму стало обговорення питання здійснення публічних закупівель органами місцевого самоврядування.