Юнак із Волині винайшов незвичний сонячний колектор
Сьогодні, 05:03
Одинадцятикласник із волинського села Привітне Олександр Марчук розробив модель сонячного колектора, яка не поступається заводським зразкам, але є у кілька разів дешевшою.
Про це пише Район. Локачі.
На початку року навчального року хлопець в районному Будинку школяра почав працювати над своїм проектом «Сонячний колектор». У цьому йому допомагав наставник – Юрій Купріюк. Спочатку проект відправили до Луцька, де він зайняв перше місце, наступна сходинка – Київ, захист Всеукраїнського рівня.
У Києві Олександр захищав свій проект в еколого-натуралістичному центрі у секторі «енергозбереження». Окрім нього, там було ще вісім команд.
«Для мене це перший захист такого масштабу. Хвилювався, але недовго. Я був першим, хто захищався у цьому секторі», - зазначив він.
«Мета мого проекту така: за максимально доступні, недорогі підручні матеріали сконструювати модель сонячного колектора, яка нічим не поступається заводській моделі, але є у декілька разів дешевшою», - розповів юнак.
Якщо заводська модель вартує 1600 доларів, то модель Олександра – 3500 гривень. Водночас продуктивністю вона не поступається. Колектор розроблений для економії електроенергії.
«Наприклад, шість-сім місяців в рік, коли сонце гріє найкраще, можна нагрівати воду для побутових потреб. Це тільки один із варіантів використання», - каже юний винахідник.
Сонячні колектори застосовують для опалення промислових і побутових приміщень, гарячого водопостачання виробничих процесів, побутових потреб.
Цей проект приніс Олександру друге місце на Всеукраїнському етапі конкурсу винахідників і раціоналізаторів.
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Про це пише Район. Локачі.
На початку року навчального року хлопець в районному Будинку школяра почав працювати над своїм проектом «Сонячний колектор». У цьому йому допомагав наставник – Юрій Купріюк. Спочатку проект відправили до Луцька, де він зайняв перше місце, наступна сходинка – Київ, захист Всеукраїнського рівня.
У Києві Олександр захищав свій проект в еколого-натуралістичному центрі у секторі «енергозбереження». Окрім нього, там було ще вісім команд.
«Для мене це перший захист такого масштабу. Хвилювався, але недовго. Я був першим, хто захищався у цьому секторі», - зазначив він.
«Мета мого проекту така: за максимально доступні, недорогі підручні матеріали сконструювати модель сонячного колектора, яка нічим не поступається заводській моделі, але є у декілька разів дешевшою», - розповів юнак.
Якщо заводська модель вартує 1600 доларів, то модель Олександра – 3500 гривень. Водночас продуктивністю вона не поступається. Колектор розроблений для економії електроенергії.
«Наприклад, шість-сім місяців в рік, коли сонце гріє найкраще, можна нагрівати воду для побутових потреб. Це тільки один із варіантів використання», - каже юний винахідник.
Сонячні колектори застосовують для опалення промислових і побутових приміщень, гарячого водопостачання виробничих процесів, побутових потреб.
Цей проект приніс Олександру друге місце на Всеукраїнському етапі конкурсу винахідників і раціоналізаторів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Золоті голова і руки.Слава! Але в нашій ненці він не потрібен, тому що відсутні"відкати". Краще купляти імпортне і мати добрячий навар.Оце вся філософія наших реалій.
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