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Юнак із Волині винайшов незвичний сонячний колектор

Юнак із Волині винайшов незвичний сонячний колектор
Одинадцятикласник із волинського села Привітне Олександр Марчук розробив модель сонячного колектора, яка не поступається заводським зразкам, але є у кілька разів дешевшою.

Про це пише Район. Локачі.

На початку року навчального року хлопець в районному Будинку школяра почав працювати над своїм проектом «Сонячний колектор». У цьому йому допомагав наставник – Юрій Купріюк. Спочатку проект відправили до Луцька, де він зайняв перше місце, наступна сходинка – Київ, захист Всеукраїнського рівня.

У Києві Олександр захищав свій проект в еколого-натуралістичному центрі у секторі «енергозбереження». Окрім нього, там було ще вісім команд.

«Для мене це перший захист такого масштабу. Хвилювався, але недовго. Я був першим, хто захищався у цьому секторі», - зазначив він.

«Мета мого проекту така: за максимально доступні, недорогі підручні матеріали сконструювати модель сонячного колектора, яка нічим не поступається заводській моделі, але є у декілька разів дешевшою», - розповів юнак.

Якщо заводська модель вартує 1600 доларів, то модель Олександра – 3500 гривень. Водночас продуктивністю вона не поступається. Колектор розроблений для економії електроенергії.

«Наприклад, шість-сім місяців в рік, коли сонце гріє найкраще, можна нагрівати воду для побутових потреб. Це тільки один із варіантів використання», - каже юний винахідник.

Сонячні колектори застосовують для опалення промислових і побутових приміщень, гарячого водопостачання виробничих процесів, побутових потреб.

Цей проект приніс Олександру друге місце на Всеукраїнському етапі конкурсу винахідників і раціоналізаторів.


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Теги: цікаво
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Коментарі 1
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Золоті голова і руки.Слава! Але в нашій ненці він не потрібен, тому що відсутні"відкати". Краще купляти імпортне і мати добрячий навар.Оце вся філософія наших реалій.
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