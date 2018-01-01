Юнак із Волині винайшов незвичний сонячний колектор

Одинадцятикласник із волинського села Привітнерозробив модель сонячного колектора, яка не поступається заводським зразкам, але є у кілька разів дешевшою.Про це пише Район. Локачі.На початку року навчального року хлопець в районному Будинку школяра почав працювати над своїм проектом «Сонячний колектор». У цьому йому допомагав наставник –. Спочатку проект відправили до Луцька, де він зайняв перше місце, наступна сходинка – Київ, захист Всеукраїнського рівня.У Києві Олександр захищав свій проект в еколого-натуралістичному центрі у секторі «енергозбереження». Окрім нього, там було ще вісім команд.«Для мене це перший захист такого масштабу. Хвилювався, але недовго. Я був першим, хто захищався у цьому секторі», - зазначив він.«Мета мого проекту така: за максимально доступні, недорогі підручні матеріали сконструювати модель сонячного колектора, яка нічим не поступається заводській моделі, але є у декілька разів дешевшою», - розповів юнак.Якщо заводська модель вартує 1600 доларів, то модель Олександра – 3500 гривень. Водночас продуктивністю вона не поступається. Колектор розроблений для економії електроенергії.«Наприклад, шість-сім місяців в рік, коли сонце гріє найкраще, можна нагрівати воду для побутових потреб. Це тільки один із варіантів використання», - каже юний винахідник.Сонячні колектори застосовують для опалення промислових і побутових приміщень, гарячого водопостачання виробничих процесів, побутових потреб.Цей проект приніс Олександру друге місце на Всеукраїнському етапі конкурсу винахідників і раціоналізаторів.