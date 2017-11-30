П’яного водія-«рекордсмена» на Львівщині ледь не лінчували





Про це повідомляють



Винуватця запросили в авто правоохоронців, де він пройшов тест на драгері. За його результатами, в крові водія знайшли 4,94 проміле. Це є абсолютним рекордом за час існування патрульної поліції Львівської області.



Такий результат більш ніж у 24 рази перевищує допустиму для водіїв норму (0,2 проміле).



Крім того, очевидці з місця подій після перевірки на драгері хотіли здійснити самосуд над небезпечним водієм. Інспектори змушені були відстороняти громадян. Крім цього, водій не мав при собі всіх необхідних документів.



Відносно так званого рекордсмена склали два протоколи: за ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) і за ст.124 КУпАП (вчинення ДТП) і винесли постанову через відсутність усіх необхідних документів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через п’яного чоловіка в ДТП на Львівщині зіткнулися ще два авто. Серед людей ніхто не постраждав.Про це повідомляють Факти ICTV Винуватця запросили в авто правоохоронців, де він пройшов тест на драгері. За його результатами, в крові водія знайшли 4,94 проміле. Це є абсолютним рекордом за час існування патрульної поліції Львівської області.Такий результат більш ніж у 24 рази перевищує допустиму для водіїв норму (0,2 проміле).Крім того, очевидці з місця подій після перевірки на драгері хотіли здійснити самосуд над небезпечним водієм. Інспектори змушені були відстороняти громадян. Крім цього, водій не мав при собі всіх необхідних документів.Відносно так званого рекордсмена склали два протоколи: за ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) і за ст.124 КУпАП (вчинення ДТП) і винесли постанову через відсутність усіх необхідних документів.

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