вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П’яного водія-«рекордсмена» на Львівщині ледь не лінчували

П’яного водія-«рекордсмена» на Львівщині ледь не лінчували
Через п’яного чоловіка в ДТП на Львівщині зіткнулися ще два авто. Серед людей ніхто не постраждав.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Винуватця запросили в авто правоохоронців, де він пройшов тест на драгері. За його результатами, в крові водія знайшли 4,94 проміле. Це є абсолютним рекордом за час існування патрульної поліції Львівської області.

Такий результат більш ніж у 24 рази перевищує допустиму для водіїв норму (0,2 проміле).

Крім того, очевидці з місця подій після перевірки на драгері хотіли здійснити самосуд над небезпечним водієм. Інспектори змушені були відстороняти громадян. Крім цього, водій не мав при собі всіх необхідних документів.

Відносно так званого рекордсмена склали два протоколи: за ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) і за ст.124 КУпАП (вчинення ДТП) і винесли постанову через відсутність усіх необхідних документів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: п'яний водій, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
«Укропівська» більшість в Луцькраді «протягнула» скандальні земельні питання. ВІДЕО
У Луцькій міськраді - бійка. ВІДЕО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Декілька пожежних команд годину гасили хлів
Сьогодні, 06:10
Юнак із Волині винайшов незвичний сонячний колектор
Сьогодні, 05:03
П’яного водія-«рекордсмена» на Львівщині ледь не лінчували
Сьогодні, 03:59
На карантин закрили ще одну школу на Волині
Сьогодні, 03:14
Волинських посадовців вчили, як не стати корупціонерами
Сьогодні, 02:06
Схожі новини
На Волині водій рейсового автобуса заснув за кермом, – ЗМІ На Волині водій рейсового автобуса заснув за кермом, – ЗМІ
15 січень, 13:46
П’яний рівнянин на чужому авто збив пішохода, протаранив дві машини і втік П’яний рівнянин на чужому авто збив пішохода, протаранив дві машини і втік
30 листопад, 2017, 13:41
У Луцьку п’яний водій скоїв аварію і втікав від поліції У Луцьку п’яний водій скоїв аварію і втікав від поліції
13 жовтень, 2017, 08:38
Водій, що збив на смерть двох дівчат, нерідко їздив п’яним Водій, що збив на смерть двох дівчат, нерідко їздив п’яним
03 серпень, 2017, 15:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
Сьогодні, 08:48
 1
1 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
У Луцьку таки буде сквер, через який сварилося півміста
28 лютий, 15:53
 1
У Луцькій міськраді - бійка. ВІДЕО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
28 лютий, 12:42
 1
Депутати заблокували президію Луцькради через «дерибан»
28 лютий, 10:49
 1
Медіа
відео
1/8