«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
Сьогодні, 08:48
Депутати міської ради Луцька після понад 12 годин сесії таки проголосували за передання земель комунальної власності ТОВ «Житловий квартал» на вулиці Рівненській, 119 та вулиці Вороніхіна, 37.
Ця подія викликала чималий резонанс у мережі Facebook.
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Ця подія викликала чималий резонанс у мережі Facebook.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ФІРМУ "ЖИТЛОВИЙ КВАРТАЛ" ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ДЕПУТАТАМИ СЕРГІЄМ БУЛОЮ ТА КОСТЯНТИНОМ ПЕТРОЧУКОМ
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Коментарі 1
Кравченко депутат - "укропівське" "гарматне мясо". АТО, боєць, всі діла, патріот, а на відео кулаками махає за гроші як за рідну маму. Тьху!
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