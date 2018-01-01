вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань

«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
Депутати міської ради Луцька після понад 12 годин сесії таки проголосували за передання земель комунальної власності ТОВ «Житловий квартал» на вулиці Рівненській, 119 та вулиці Вороніхіна, 37.

Ця подія викликала чималий резонанс у мережі Facebook.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ФІРМУ "ЖИТЛОВИЙ КВАРТАЛ" ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ДЕПУТАТАМИ СЕРГІЄМ БУЛОЮ ТА КОСТЯНТИНОМ ПЕТРОЧУКОМ














«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцька міська рада, земля, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Кравченко депутат - "укропівське" "гарматне мясо". АТО, боєць, всі діла, патріот, а на відео кулаками махає за гроші як за рідну маму. Тьху!
Відповісти
Вибір редактора
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
«Укропівська» більшість в Луцькраді «протягнула» скандальні земельні питання. ВІДЕО
У Луцькій міськраді - бійка. ВІДЕО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 1 березня
Сьогодні, 09:00
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
Сьогодні, 08:48
McDonalds хоче працювати в Луцьку
Сьогодні, 08:20
Перша ОТГ на Волині отримала акт на передачу земель
Сьогодні, 07:56
На Волині відкриють виставку про боротьбу УПА
Сьогодні, 07:05
Схожі новини
«Укропівська» більшість в Луцькраді «протягнула» скандальні земельні питання. ВІДЕО «Укропівська» більшість в Луцькраді «протягнула» скандальні земельні питання. ВІДЕО
Сьогодні, 00:18
У Луцькій міськраді - бійка. ВІДЕО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ У Луцькій міськраді - бійка. ВІДЕО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
28 лютий, 12:42
У Луцьку міську раду з 1 березня - вхід за перепустками У Луцьку міську раду з 1 березня - вхід за перепустками
26 лютий, 14:47
«Земельна» комісія Луцькради дозволила будівництво на скандальній ділянці «Земельна» комісія Луцькради дозволила будівництво на скандальній ділянці
25 лютий, 13:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
Сьогодні, 08:48
 1
1 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
У Луцьку таки буде сквер, через який сварилося півміста
28 лютий, 15:53
 1
У Луцькій міськраді - бійка. ВІДЕО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
28 лютий, 12:42
 1
Депутати заблокували президію Луцькради через «дерибан»
28 лютий, 10:49
 1
Медіа
відео
1/8