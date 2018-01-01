Курс валют у Луцьку на 1 березня





Євро при купівлі становить - 32,593, при продажу - 33,234.



Курс російського рубля: купівля - 0,417 продаж - 0,487.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,575, продаж - 8,128.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,702, а продаж - 27,024.Євро при купівлі становить - 32,593, при продажу - 33,234.Курс російського рубля: купівля - 0,417 продаж - 0,487.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,575, продаж - 8,128.

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