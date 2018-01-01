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Курс валют у Луцьку на 1 березня

Курс валют у Луцьку на 1 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,702, а продаж - 27,024.

Євро при купівлі становить - 32,593, при продажу - 33,234.

Курс російського рубля: купівля - 0,417 продаж - 0,487.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,575, продаж - 8,128.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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