Курс валют у Луцьку на 1 березня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,702, а продаж - 27,024.
Євро при купівлі становить - 32,593, при продажу - 33,234.
Курс російського рубля: купівля - 0,417 продаж - 0,487.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,575, продаж - 8,128.
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Євро при купівлі становить - 32,593, при продажу - 33,234.
Курс російського рубля: купівля - 0,417 продаж - 0,487.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,575, продаж - 8,128.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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