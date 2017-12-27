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У «ПортCity» оберуть найкращу модель

У «ПортCity» оберуть найкращу модель
В торгово-розважальному центрі «ПортCity» 3-4 березня відбуватиметься свято краси та жіночності.

Спільно з клубом MZM організовано кастинг та навчання для дівчат, які мріють про модельну кар’єру.

Протягом лютого дівчата, які мріть стати моделями публікували свої фото в інстаграмі для участі у великому проекті від ТРЦ «ПортCity» та клубу MZM.

Тож усіх запрошують на 10:30 у суботу, 3 березня в торгово-розважальний центр для кастингу. Журі обере двадцять дівчат, які протягом двох днів матимуть інтенсивну навчальну програму. По завершенню першого дня у фінал пройде десять учасниць.

Грандіозне шоу відбудеться 4 березня о 19:30, серед дівчат оберуть переможницю, яка стане обличчям журналу MZM. Тож усіх запрошують на свято краси, аби підтримати тих, хто намагається здійснити свою мрію й стати моделлю.

Під час навчання фотографуватиме дівчат неперевершена Анастасія Альошина, яка розповість, як правильно позувати, аби світлини були ідеальними. Курс візажу від Simona’s school забезпечить потрібну знання, аби виглядати природньо та ефектно водночас. Увесь процес навчання фільмуватиме Stanislav Bud. Про стиль розповідатиме Василина Дудник, а як правильно харчуватись навчить дієтолог Анастасія Фатехова. Звісно, мистецтву дефіле дівчата вчитимуться у команди клубу MZM.

Окрім того, в цей день у магазині одягу від Андре Тана відбуватиметься презентація його колекції для пишних та розкішних за участю фіналістки шоу на телеканалі 1+1 «Модель XL» - Ріми Пенджієвої. Тож й відома модель виступить під час свята у «ПортCity».
У «ПортCity» оберуть найкращу модель

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Теги: «ПортCity», мода, краса, свято
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