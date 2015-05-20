вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До луцького музею передали книги з приватної колекції Євгена Сверстюка

До луцького музею передали книги з приватної колекції Євгена Сверстюка
У луцькому музеї Лесі Українки нове надбання – книги з приватної бібліотеки Євгена Сверстюка.

До загального музейного фонду додалось 1300 примірників, серед яких 38 – стародруки, - інформує Суспільне Волині.

Найдавніша книга датується 1856 роком. Це фольклористика Пантелеймона Куліша «Записки Южної Руси».

Практично на кожному примірнику – дарчі написи авторів книг, каже бібліотекарка Антоніна Радько. Ці автографи відображають емоції, якими були насичені стосунки письменників зі Сверстюком, продовжує пані Антоніна, яка впорядковувала архів.

"Це не просто книги – вони живі. Їх не можна просто покласти, їх хочеться читати. Там є дуже багато підкреслень рукою Євгена Сверстюка, багато нотаток, рукописів. Дуже багато заміток. Ведеться постійний діалог з автором книги і Євгеном Олександровичем. І ми, читачі, поруч стоїмо і слухаємо оцей діалог. Для дослідників творчості Сверстюка в бібліотеці представлений дуже багатий і повноцінний матеріал", – розповіла Антоніна Радько.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: музей, книги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
«Укропівська» більшість в Луцькраді «протягнула» скандальні земельні питання. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Провели хорошу роботу», - головний тренер «Волині» про збори у Туреччині
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 березня
Сьогодні, 20:00
До луцького музею передали книги з приватної колекції Євгена Сверстюка
Сьогодні, 19:54
У Луцьку підприємці починають відмовлятися від білбордів
Сьогодні, 19:41
Школи у Камінь-Каширському районі - на карантині
Сьогодні, 19:28
Схожі новини
У Волинському краєзнавчому музеї презентуватимуть українське повсякдення ранньомодерної доби Волині У Волинському краєзнавчому музеї презентуватимуть українське повсякдення ранньомодерної доби Волині
20 травень, 2015, 10:53
Як луцька школярка грала на фортепіано Лесі Українки. ФОТО Як луцька школярка грала на фортепіано Лесі Українки. ФОТО
26 лютий, 13:14
Волинську бібліотеку задарували книгами Волинську бібліотеку задарували книгами
16 лютий, 19:30
Волинян закликають поділитись книгами для бібліотеки Волинян закликають поділитись книгами для бібліотеки
14 лютий, 14:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З'явилась книга про бійців 14-ої бригади
Сьогодні, 18:35
 1
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
Сьогодні, 08:48
 1
1 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
У Луцьку таки буде сквер, через який сварилося півміста
28 лютий, 15:53
 1
У Луцькій міськраді - бійка. ВІДЕО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
28 лютий, 12:42
 1
Медіа
відео
1/8