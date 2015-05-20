До луцького музею передали книги з приватної колекції Євгена Сверстюка
Сьогодні, 19:54
У луцькому музеї Лесі Українки нове надбання – книги з приватної бібліотеки Євгена Сверстюка.
До загального музейного фонду додалось 1300 примірників, серед яких 38 – стародруки, - інформує Суспільне Волині.
Найдавніша книга датується 1856 роком. Це фольклористика Пантелеймона Куліша «Записки Южної Руси».
Практично на кожному примірнику – дарчі написи авторів книг, каже бібліотекарка Антоніна Радько. Ці автографи відображають емоції, якими були насичені стосунки письменників зі Сверстюком, продовжує пані Антоніна, яка впорядковувала архів.
"Це не просто книги – вони живі. Їх не можна просто покласти, їх хочеться читати. Там є дуже багато підкреслень рукою Євгена Сверстюка, багато нотаток, рукописів. Дуже багато заміток. Ведеться постійний діалог з автором книги і Євгеном Олександровичем. І ми, читачі, поруч стоїмо і слухаємо оцей діалог. Для дослідників творчості Сверстюка в бібліотеці представлений дуже багатий і повноцінний матеріал", – розповіла Антоніна Радько.
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До загального музейного фонду додалось 1300 примірників, серед яких 38 – стародруки, - інформує Суспільне Волині.
Найдавніша книга датується 1856 роком. Це фольклористика Пантелеймона Куліша «Записки Южної Руси».
Практично на кожному примірнику – дарчі написи авторів книг, каже бібліотекарка Антоніна Радько. Ці автографи відображають емоції, якими були насичені стосунки письменників зі Сверстюком, продовжує пані Антоніна, яка впорядковувала архів.
"Це не просто книги – вони живі. Їх не можна просто покласти, їх хочеться читати. Там є дуже багато підкреслень рукою Євгена Сверстюка, багато нотаток, рукописів. Дуже багато заміток. Ведеться постійний діалог з автором книги і Євгеном Олександровичем. І ми, читачі, поруч стоїмо і слухаємо оцей діалог. Для дослідників творчості Сверстюка в бібліотеці представлений дуже багатий і повноцінний матеріал", – розповіла Антоніна Радько.
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