До луцького музею передали книги з приватної колекції Євгена Сверстюка

Євгена Сверстюка.



До загального музейного фонду додалось 1300 примірників, серед яких 38 – стародруки, - інформує



Найдавніша книга датується 1856 роком. Це фольклористика Пантелеймона Куліша «Записки Южної Руси».



Практично на кожному примірнику – дарчі написи авторів книг, каже бібліотекарка Антоніна Радько. Ці автографи відображають емоції, якими були насичені стосунки письменників зі Сверстюком, продовжує пані Антоніна, яка впорядковувала архів.



"Це не просто книги – вони живі. Їх не можна просто покласти, їх хочеться читати. Там є дуже багато підкреслень рукою Євгена Сверстюка, багато нотаток, рукописів. Дуже багато заміток. Ведеться постійний діалог з автором книги і Євгеном Олександровичем. І ми, читачі, поруч стоїмо і слухаємо оцей діалог. Для дослідників творчості Сверстюка в бібліотеці представлений дуже багатий і повноцінний матеріал", – розповіла Антоніна Радько.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому музеї Лесі Українки нове надбання – книги з приватної бібліотекиДо загального музейного фонду додалось 1300 примірників, серед яких 38 – стародруки, - інформує Суспільне Волині Найдавніша книга датується 1856 роком. Це фольклористика Пантелеймона Куліша «Записки Южної Руси».Практично на кожному примірнику – дарчі написи авторів книг, каже бібліотекарка. Ці автографи відображають емоції, якими були насичені стосунки письменників зі Сверстюком, продовжує пані Антоніна, яка впорядковувала архів."Це не просто книги – вони живі. Їх не можна просто покласти, їх хочеться читати. Там є дуже багато підкреслень рукою Євгена Сверстюка, багато нотаток, рукописів. Дуже багато заміток. Ведеться постійний діалог з автором книги і Євгеном Олександровичем. І ми, читачі, поруч стоїмо і слухаємо оцей діалог. Для дослідників творчості Сверстюка в бібліотеці представлений дуже багатий і повноцінний матеріал", – розповіла Антоніна Радько.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію