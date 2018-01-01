Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00 – 16:00
с. Заріччя: вул. Набережна, Саратова
Горохівський район
1.09:00-17:00
ТзОВ "ВОГ РІТЕЙЛ"-АЗС №29 "Берестечко"
с. Кутрів
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 16:00
Молитовний будинок, К-Каширське МСТ «Магазин» с.Осівці, вул.Центральна, вул.Тарасівка, вул.Л.Українки,
Ківерцівський район
1.8:30-16:30
с.Бодячів
вул.Шкільна,буд.1-32,вул.Л.Українки,буд.1-15
2.8:30-16:30
с.Сокиричі
Сільська рада
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Реліг.громада Укр.правосл. церкви Київського патр.
УДППЗ "Укрпошта" КТП-73 с.Сокиричі
вул.Центральна,буд.1-43,
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 – 17:00
церква с.Городно
2.церква с.Коцюри
ФОП Ющук Валентина Степанівна
с. Красна Воля, Коцюри, Діброва, Лисняки
3.9:00 – 17:00 ФОП Озімок Сергій Васильович с.Світязь вул.Лугова
Любешівський район
1.10:00-14:00
с. М. Глуша (частково)
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
Європейський ломбард, нотаріус, магазини «Грінка», «Грайлик», «Декор», «Наша ряба», «Статус», «Спортліга», «Вепр» «Імперія золота»; ФОП Кухарук м.Нововолинськ
вул.Шахтарська, 1, 3
б-р Шевченка, 25
вул.Св.Володимира, 26-30
2.09:00-17:00
Адвокат Воробчук М.С., аптека м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 11
вул.Винниченка, 11-17
Рожищенський район
1.9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.
с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.
2.9:00-17:00
с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.
3.9:00-17:00
с.Трилісці клуб, магазин.
с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.
4.9:00-17:00
с.Линівка вул. Гайова.
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с. Грабове вул Молодіжна, Центральна, Лугова
2.10:00-16:00
Магазин Люкс, Волняночка, Автовокзал СТзОВ Птиця, ДПМК-14, ВУЖКГ, ТзОВ паливо-торф, Райдорбуд, ПП Воробець смт Ст Вижівка вул.Дачна, Лісова, Будівельників, Завокзальна, Франка, Незлежності, Коцюбинського, Лугова, Залзнична, Ватутіна, Партизанська, 1-го травня, Шевченка, Ювілейна, Михайлівська, Весняна, Мисливська
Турійський район
1.10:00-15:30
Миляновичівська с/р- клуб,церква,ФОП Черенова – магазин, вет.медецина - дільниця с.Миляновичі
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Володимир-Волинський район
1.09:00 – 16:00
с. Заріччя: вул. Набережна, Саратова
Горохівський район
1.09:00-17:00
ТзОВ "ВОГ РІТЕЙЛ"-АЗС №29 "Берестечко"
с. Кутрів
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 16:00
Молитовний будинок, К-Каширське МСТ «Магазин» с.Осівці, вул.Центральна, вул.Тарасівка, вул.Л.Українки,
Ківерцівський район
1.8:30-16:30
с.Бодячів
вул.Шкільна,буд.1-32,вул.Л.Українки,буд.1-15
2.8:30-16:30
с.Сокиричі
Сільська рада
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Реліг.громада Укр.правосл. церкви Київського патр.
УДППЗ "Укрпошта" КТП-73 с.Сокиричі
вул.Центральна,буд.1-43,
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 – 17:00
церква с.Городно
2.церква с.Коцюри
ФОП Ющук Валентина Степанівна
с. Красна Воля, Коцюри, Діброва, Лисняки
3.9:00 – 17:00 ФОП Озімок Сергій Васильович с.Світязь вул.Лугова
Любешівський район
1.10:00-14:00
с. М. Глуша (частково)
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
Європейський ломбард, нотаріус, магазини «Грінка», «Грайлик», «Декор», «Наша ряба», «Статус», «Спортліга», «Вепр» «Імперія золота»; ФОП Кухарук м.Нововолинськ
вул.Шахтарська, 1, 3
б-р Шевченка, 25
вул.Св.Володимира, 26-30
2.09:00-17:00
Адвокат Воробчук М.С., аптека м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 11
вул.Винниченка, 11-17
Рожищенський район
1.9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.
с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.
2.9:00-17:00
с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.
3.9:00-17:00
с.Трилісці клуб, магазин.
с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.
4.9:00-17:00
с.Линівка вул. Гайова.
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с. Грабове вул Молодіжна, Центральна, Лугова
2.10:00-16:00
Магазин Люкс, Волняночка, Автовокзал СТзОВ Птиця, ДПМК-14, ВУЖКГ, ТзОВ паливо-торф, Райдорбуд, ПП Воробець смт Ст Вижівка вул.Дачна, Лісова, Будівельників, Завокзальна, Франка, Незлежності, Коцюбинського, Лугова, Залзнична, Ватутіна, Партизанська, 1-го травня, Шевченка, Ювілейна, Михайлівська, Весняна, Мисливська
Турійський район
1.10:00-15:30
Миляновичівська с/р- клуб,церква,ФОП Черенова – магазин, вет.медецина - дільниця с.Миляновичі
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