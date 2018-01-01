Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 березня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 16:00

с. Заріччя: вул. Набережна, Саратова



Горохівський район



1.09:00-17:00

ТзОВ "ВОГ РІТЕЙЛ"-АЗС №29 "Берестечко"

с. Кутрів



Камінь-Каширський район



1.09:00 – 16:00

Молитовний будинок, К-Каширське МСТ «Магазин» с.Осівці, вул.Центральна, вул.Тарасівка, вул.Л.Українки,



Ківерцівський район



1.8:30-16:30

с.Бодячів

вул.Шкільна,буд.1-32,вул.Л.Українки,буд.1-15

2.8:30-16:30

с.Сокиричі

Сільська рада

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

Реліг.громада Укр.правосл. церкви Київського патр.

УДППЗ "Укрпошта" КТП-73 с.Сокиричі

вул.Центральна,буд.1-43,





Любомльський та Шацький райони



1.9:00 – 17:00

церква с.Городно

2.церква с.Коцюри

ФОП Ющук Валентина Степанівна

с. Красна Воля, Коцюри, Діброва, Лисняки



3.9:00 – 17:00 ФОП Озімок Сергій Васильович с.Світязь вул.Лугова



Любешівський район



1.10:00-14:00

с. М. Глуша (частково)



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

Європейський ломбард, нотаріус, магазини «Грінка», «Грайлик», «Декор», «Наша ряба», «Статус», «Спортліга», «Вепр» «Імперія золота»; ФОП Кухарук м.Нововолинськ

вул.Шахтарська, 1, 3

б-р Шевченка, 25

вул.Св.Володимира, 26-30

2.09:00-17:00

Адвокат Воробчук М.С., аптека м.Нововолинськ

вул.Маяковського, 11

вул.Винниченка, 11-17



Рожищенський район



1.9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.

с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.



2.9:00-17:00

с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.

3.9:00-17:00

с.Трилісці клуб, магазин.

с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.

4.9:00-17:00

с.Линівка вул. Гайова.



Старовижівський район



1.10:00-17:00

с. Грабове вул Молодіжна, Центральна, Лугова

2.10:00-16:00

Магазин Люкс, Волняночка, Автовокзал СТзОВ Птиця, ДПМК-14, ВУЖКГ, ТзОВ паливо-торф, Райдорбуд, ПП Воробець смт Ст Вижівка вул.Дачна, Лісова, Будівельників, Завокзальна, Франка, Незлежності, Коцюбинського, Лугова, Залзнична, Ватутіна, Партизанська, 1-го травня, Шевченка, Ювілейна, Михайлівська, Весняна, Мисливська



Турійський район



1.10:00-15:30

Миляновичівська с/р- клуб,церква,ФОП Черенова – магазин, вет.медецина - дільниця с.Миляновичі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 16:00с. Заріччя: вул. Набережна, Саратова1.09:00-17:00ТзОВ "ВОГ РІТЕЙЛ"-АЗС №29 "Берестечко"с. Кутрів1.09:00 – 16:00Молитовний будинок, К-Каширське МСТ «Магазин» с.Осівці, вул.Центральна, вул.Тарасівка, вул.Л.Українки,1.8:30-16:30с.Бодячіввул.Шкільна,буд.1-32,вул.Л.Українки,буд.1-152.8:30-16:30с.СокиричіСільська радаКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Реліг.громада Укр.правосл. церкви Київського патр.УДППЗ "Укрпошта" КТП-73 с.Сокиричівул.Центральна,буд.1-43,1.9:00 – 17:00церква с.Городно2.церква с.КоцюриФОП Ющук Валентина Степанівнас. Красна Воля, Коцюри, Діброва, Лисняки3.9:00 – 17:00 ФОП Озімок Сергій Васильович с.Світязь вул.Лугова1.10:00-14:00с. М. Глуша (частково)1.09:00-17:00Європейський ломбард, нотаріус, магазини «Грінка», «Грайлик», «Декор», «Наша ряба», «Статус», «Спортліга», «Вепр» «Імперія золота»; ФОП Кухарук м.Нововолинськвул.Шахтарська, 1, 3б-р Шевченка, 25вул.Св.Володимира, 26-302.09:00-17:00Адвокат Воробчук М.С., аптека м.Нововолинськвул.Маяковського, 11вул.Винниченка, 11-171.9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.2.9:00-17:00с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.3.9:00-17:00с.Трилісці клуб, магазин.с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.4.9:00-17:00с.Линівка вул. Гайова.1.10:00-17:00с. Грабове вул Молодіжна, Центральна, Лугова2.10:00-16:00Магазин Люкс, Волняночка, Автовокзал СТзОВ Птиця, ДПМК-14, ВУЖКГ, ТзОВ паливо-торф, Райдорбуд, ПП Воробець смт Ст Вижівка вул.Дачна, Лісова, Будівельників, Завокзальна, Франка, Незлежності, Коцюбинського, Лугова, Залзнична, Ватутіна, Партизанська, 1-го травня, Шевченка, Ювілейна, Михайлівська, Весняна, Мисливська1.10:00-15:30Миляновичівська с/р- клуб,церква,ФОП Черенова – магазин, вет.медецина - дільниця с.Миляновичі

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію