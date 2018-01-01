вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні через негоду закривають аеропорти

В Україні через негоду закривають аеропорти
В Україні через негоду закрили аеропорти у шести містах: Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Полтаві та Сумах.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, – пише Громадське.

Так, залишаються обмеження на в’їзд вантажівок до Кропивницького та Миколаєва, а також на всіх під’їздах до Києва. Крім того, є певні обмеження на трасах Одеської області, Миколаївської та Херсонської області.

Станом на 13:00 1 березня у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях та у Києві спостерігається сніг.

Невеликі опади у Вінницькій, Донецькій, Київській, Луганській, Полтавській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях.

Цього ж дня Маріуполь та ще 8 населених пунктів залишилися без водичерез складні погодні умови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: негода, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
«Укропівська» більшість в Луцькраді «протягнула» скандальні земельні питання. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від сьогодні у Луцьку скасовують систему реєстрації на шенгенську візу до Польщі
Сьогодні, 17:01
Волинянина, який до смерті побив дружину, «закрили» на 2 місяці в СІЗО
Сьогодні, 16:43
В Україні через негоду закривають аеропорти
Сьогодні, 16:40
У Луцьку волонтери роздаватимуть одяг дітям атовців
Сьогодні, 16:12
На дорогах України працюють понад 30 пунктів обігріву
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
Пункти обігріву у Луцьку: куди можна звертатись Пункти обігріву у Луцьку: куди можна звертатись
27 лютий, 11:32
Пункти обігріву на території Волині: перелік Пункти обігріву на території Волині: перелік
26 лютий, 12:54
Негода на Волині: рятувальники працюють в посиленому режимі Негода на Волині: рятувальники працюють в посиленому режимі
05 лютий, 17:01
На Волині створили мобільний «бульдозерний» загін На Волині створили мобільний «бульдозерний» загін
29 січень, 10:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З'явилась книга про бійців 14-ої бригади
Сьогодні, 18:35
 1
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
Сьогодні, 08:48
 1
1 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
У Луцьку таки буде сквер, через який сварилося півміста
28 лютий, 15:53
 1
У Луцькій міськраді - бійка. ВІДЕО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
28 лютий, 12:42
 1
Медіа
відео
1/8