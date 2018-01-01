В Україні через негоду закривають аеропорти
Сьогодні, 16:40
В Україні через негоду закрили аеропорти у шести містах: Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Полтаві та Сумах.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, – пише Громадське.
Так, залишаються обмеження на в’їзд вантажівок до Кропивницького та Миколаєва, а також на всіх під’їздах до Києва. Крім того, є певні обмеження на трасах Одеської області, Миколаївської та Херсонської області.
Станом на 13:00 1 березня у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях та у Києві спостерігається сніг.
Невеликі опади у Вінницькій, Донецькій, Київській, Луганській, Полтавській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях.
Цього ж дня Маріуполь та ще 8 населених пунктів залишилися без водичерез складні погодні умови.
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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, – пише Громадське.
Так, залишаються обмеження на в’їзд вантажівок до Кропивницького та Миколаєва, а також на всіх під’їздах до Києва. Крім того, є певні обмеження на трасах Одеської області, Миколаївської та Херсонської області.
Станом на 13:00 1 березня у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях та у Києві спостерігається сніг.
Невеликі опади у Вінницькій, Донецькій, Київській, Луганській, Полтавській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях.
Цього ж дня Маріуполь та ще 8 населених пунктів залишилися без водичерез складні погодні умови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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