В Україні через негоду закривають аеропорти





Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, – пише



Так, залишаються обмеження на в’їзд вантажівок до Кропивницького та Миколаєва, а також на всіх під’їздах до Києва. Крім того, є певні обмеження на трасах Одеської області, Миколаївської та Херсонської області.



Станом на 13:00 1 березня у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях та у Києві спостерігається сніг.



Невеликі опади у Вінницькій, Донецькій, Київській, Луганській, Полтавській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях.



Цього ж дня Маріуполь та ще 8 населених пунктів залишилися без водичерез складні погодні умови.

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