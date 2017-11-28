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З'явилась книга про бійців 14-ої бригади

З'явилась книга про бійців 14-ої бригади
У Волинському краєзнавчому музеї відбулася презентація книги «Російсько-українська війна (2014–2017 роки): короткий нарис». Присвячена вона бійцям 14-ої окремої механізованої бригади.

Презентація відбулась 27 лютого, - повідомляє прес-служба 14-ої бригади.

Автор книги - Микола Лазарович із позивним «Професор», кандидат історичних наук, доктор політичних наук, автор сотень наукових праць, заслужений працівник освіти України, а головне – боєць, котрий добровольцем прийшовши у військкомат, у 2015-2016 роках у складі нашої 14-ї омбр воював на Східному фронті.

Книга професора Лазаровича «Російсько-українська війна» є однією з перших спроб наукового аналізу складних подій новітньої історії України, а також виявом поваги до біійців народженої й загартованої в боях 14-ої окремої механізованої бригади.

Презентуючи свою книгу, автор поділився власним бойовим досвідом, згадав побратимів із 14-ки, з яким мав честь служити та воювати.

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Теги: 14 бригада, Володимир-Волинський, війна з Росією
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