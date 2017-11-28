З'явилась книга про бійців 14-ої бригади
Сьогодні, 18:35
У Волинському краєзнавчому музеї відбулася презентація книги «Російсько-українська війна (2014–2017 роки): короткий нарис». Присвячена вона бійцям 14-ої окремої механізованої бригади.
Презентація відбулась 27 лютого, - повідомляє прес-служба 14-ої бригади.
Автор книги - Микола Лазарович із позивним «Професор», кандидат історичних наук, доктор політичних наук, автор сотень наукових праць, заслужений працівник освіти України, а головне – боєць, котрий добровольцем прийшовши у військкомат, у 2015-2016 роках у складі нашої 14-ї омбр воював на Східному фронті.
Книга професора Лазаровича «Російсько-українська війна» є однією з перших спроб наукового аналізу складних подій новітньої історії України, а також виявом поваги до біійців народженої й загартованої в боях 14-ої окремої механізованої бригади.
Презентуючи свою книгу, автор поділився власним бойовим досвідом, згадав побратимів із 14-ки, з яким мав честь служити та воювати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Презентація відбулась 27 лютого, - повідомляє прес-служба 14-ої бригади.
Автор книги - Микола Лазарович із позивним «Професор», кандидат історичних наук, доктор політичних наук, автор сотень наукових праць, заслужений працівник освіти України, а головне – боєць, котрий добровольцем прийшовши у військкомат, у 2015-2016 роках у складі нашої 14-ї омбр воював на Східному фронті.
Книга професора Лазаровича «Російсько-українська війна» є однією з перших спроб наукового аналізу складних подій новітньої історії України, а також виявом поваги до біійців народженої й загартованої в боях 14-ої окремої механізованої бригади.
Презентуючи свою книгу, автор поділився власним бойовим досвідом, згадав побратимів із 14-ки, з яким мав честь служити та воювати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 березня
Сьогодні, 19:00
З'явилась книга про бійців 14-ої бригади
Сьогодні, 18:35
Синоптики повідомили, коли потепліє
Сьогодні, 17:26