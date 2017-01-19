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Від сьогодні у Луцьку скасовують систему реєстрації на шенгенську візу до Польщі

Від сьогодні у Луцьку скасовують систему реєстрації на шенгенську візу до Польщі
З 1 березня 2018 року буде відмінено систему реєстрації для заявників, які подають документи на візу Шенген до Польщі у пунктах прийому візових анкет Луцького консульського округу.

Про це інформує прес-служба Генерального консульства РП у Луцьку.

Заявники зможуть подати документи на візу Шенген до ППВА (Візовий Центр) Луцька, Рівного, Тернополя без попереднього запису.

"З докладнішою інформацією можна ознайомитися на офіційній інтернет сторінці VFS Global або звернувшись до операторів Call Center", - йдеться у повідомлені.


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Теги: віза, Польща
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