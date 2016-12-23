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Школи у Камінь-Каширському районі - на карантині

Школи у Камінь-Каширському районі - на карантині
Школи та дитячі садочки у Камінь-Каширському районі продовжують закриватися на карантин.

Про це повідомляє «Район.Камінь-Каширський».

За інформацією відділу освіти РДА, чимало хворих на ГРІ дітей останнім часом було у Грудках. Тут зачинили і школу, і дитячий садочок.

До 4 березня тимчасово призупинене навчання у Соснівській філії ОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ст. с.Пнівне.

До 5 березня на вимушених канікулах будуть учні загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів сіл Хотешів, Залісся, І-ІІ ступенів сіл Гута-Камінська, Рудка-Червинська, ОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ст. с.Пнівне». А також дошкільнята у селах Пнівне та Нуйно.

На карантині до 6 березня будуть школи сіл Качин, Підріччя та дошкільні навчальні заклади сіл Великий Обзир і Осівці.

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Теги: Камінь Каширський, карантин, ГРВІ
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