Школи у Камінь-Каширському районі - на карантині





Про це повідомляє



За інформацією відділу освіти РДА, чимало хворих на ГРІ дітей останнім часом було у Грудках. Тут зачинили і школу, і дитячий садочок.



До 4 березня тимчасово призупинене навчання у Соснівській філії ОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ст. с.Пнівне.



До 5 березня на вимушених канікулах будуть учні загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів сіл Хотешів, Залісся, І-ІІ ступенів сіл Гута-Камінська, Рудка-Червинська, ОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ст. с.Пнівне». А також дошкільнята у селах Пнівне та Нуйно.



На карантині до 6 березня будуть школи сіл Качин, Підріччя та дошкільні навчальні заклади сіл Великий Обзир і Осівці.

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