Школи у Камінь-Каширському районі - на карантині
Сьогодні, 19:28
Школи та дитячі садочки у Камінь-Каширському районі продовжують закриватися на карантин.
Про це повідомляє «Район.Камінь-Каширський».
За інформацією відділу освіти РДА, чимало хворих на ГРІ дітей останнім часом було у Грудках. Тут зачинили і школу, і дитячий садочок.
До 4 березня тимчасово призупинене навчання у Соснівській філії ОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ст. с.Пнівне.
До 5 березня на вимушених канікулах будуть учні загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів сіл Хотешів, Залісся, І-ІІ ступенів сіл Гута-Камінська, Рудка-Червинська, ОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ст. с.Пнівне». А також дошкільнята у селах Пнівне та Нуйно.
На карантині до 6 березня будуть школи сіл Качин, Підріччя та дошкільні навчальні заклади сіл Великий Обзир і Осівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє «Район.Камінь-Каширський».
За інформацією відділу освіти РДА, чимало хворих на ГРІ дітей останнім часом було у Грудках. Тут зачинили і школу, і дитячий садочок.
До 4 березня тимчасово призупинене навчання у Соснівській філії ОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ст. с.Пнівне.
До 5 березня на вимушених канікулах будуть учні загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів сіл Хотешів, Залісся, І-ІІ ступенів сіл Гута-Камінська, Рудка-Червинська, ОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ст. с.Пнівне». А також дошкільнята у селах Пнівне та Нуйно.
На карантині до 6 березня будуть школи сіл Качин, Підріччя та дошкільні навчальні заклади сіл Великий Обзир і Осівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку підприємці починають відмовлятися від білбордів
Сьогодні, 19:41
Школи у Камінь-Каширському районі - на карантині
Сьогодні, 19:28
У «StrikeCity» дітей безкоштовно вчитимуть гри у боулінгу
Сьогодні, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 березня
Сьогодні, 19:00