Аварія в Харкові: потерпілі дали свідчення і розповіли про гроші Зайцевої





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Першою суд допитав по відеозв'язку Анну Комар, яка у цей момент перебувала в районному суді Кременчука. Адвокат підозрюваної Олени Зайцевої Юлія Козир заявила, що мама обвинуваченої спочатку поклала 50 тисяч гривень на рахунок лікарні, а після відправила ці гроші на особисту картку Комар.



У свою чергу дівчина заявила, що не брала ніяких грошей. Після закінчення допиту Анна попросила надалі не влаштовувати сеанси відеозв'язку, тому що це дається їй важко як фізично, так і морально.



Інша постраждала, киянка Оксана Нестеренко сказала, що взяла гроші Зайцевих, бо не знала, від кого вони. Крім того, вона запевнила, що сім'я обвинуваченої не допомагала їй в процесі лікування.



Дівчина розповіла, що в той день зайшла в кафе випити чаю перед потягом, а коли виходила – потрапила під машину. Прийшовши до тями, Нестеренко не могла зрозуміти, що робить у Харкові, тому що була впевнена, що поїхала до Києва.



Постраждала Жанна Власенко, яка в момент аварії була вагітна, також розповіла, що після зіткнення не могла зрозуміти, в якій країні перебуває – через день після аварії вона повинна була полетіти за кордон. За словами дівчини, вона теж взяла гроші у сім'ї обвинуваченої.



«Спочатку відмовлялася від допомоги, але потім помінялися обставини, жоден лікар не може мені сказати, що все буде добре, тому ми взяли гроші», – розповіла Оксана.



За словами дівчини, довгий час вона не могла виходити на вулицю – у неї відразу починалося запаморочення. Що стосується дитини, молода мама каже, що лікарі поки не дають ніяких прогнозів, але стан малюка вже кращий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потерпілі в смертельній ДТП на вулиці Сумській у Харкові 1 березня дали свідчення у суді.Про це пише Обозреватель із посиланням на видання NewsRoom.Першою суд допитав по відеозв'язку, яка у цей момент перебувала в районному суді Кременчука. Адвокат підозрюваної Олени Зайцевоїзаявила, що мама обвинуваченої спочатку поклала 50 тисяч гривень на рахунок лікарні, а після відправила ці гроші на особисту картку Комар.У свою чергу дівчина заявила, що не брала ніяких грошей. Після закінчення допиту Анна попросила надалі не влаштовувати сеанси відеозв'язку, тому що це дається їй важко як фізично, так і морально.Інша постраждала, киянкасказала, що взяла гроші Зайцевих, бо не знала, від кого вони. Крім того, вона запевнила, що сім'я обвинуваченої не допомагала їй в процесі лікування.Дівчина розповіла, що в той день зайшла в кафе випити чаю перед потягом, а коли виходила – потрапила під машину. Прийшовши до тями, Нестеренко не могла зрозуміти, що робить у Харкові, тому що була впевнена, що поїхала до Києва.Постраждала, яка в момент аварії була вагітна, також розповіла, що після зіткнення не могла зрозуміти, в якій країні перебуває – через день після аварії вона повинна була полетіти за кордон. За словами дівчини, вона теж взяла гроші у сім'ї обвинуваченої.«Спочатку відмовлялася від допомоги, але потім помінялися обставини, жоден лікар не може мені сказати, що все буде добре, тому ми взяли гроші», – розповіла Оксана.За словами дівчини, довгий час вона не могла виходити на вулицю – у неї відразу починалося запаморочення. Що стосується дитини, молода мама каже, що лікарі поки не дають ніяких прогнозів, але стан малюка вже кращий.

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