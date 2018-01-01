Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 березня





В Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі — без опадів. У Маневичах, Любешові можливий невеликий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -17…-13 градусів, удень підніметься до -9…-4.



Вітер південний, західний, південно-західний і північно-західний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.В Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі — без опадів. У Маневичах, Любешові можливий невеликий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -17…-13 градусів, удень підніметься до -9…-4.Вітер південний, західний, південно-західний і північно-західний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.

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