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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 березня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.

В Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі — без опадів. У Маневичах, Любешові можливий невеликий дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -17…-13 градусів, удень підніметься до -9…-4.

Вітер південний, західний, південно-західний і північно-західний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.

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Теги: погода, прогноз, Волинь
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