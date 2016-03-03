Синоптики повідомили, коли потепліє

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Потепління в Україні настане з 7-8 березня, стійких плюсових температур слід очікувати пізніше.
Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на слова начальника національного гідрометеорологічного центру України Миколи Кульбіди.
«7-8 березня. У денні години буде переважно плюсова температура, в нічні - близько нуля і слабкі морози, хоч і не щоночі. Але швидкого наростання тепла не буде», - зазначає Кульбіда.
«Коли буде стабільний плюс?" Цього не знає ніхто. Швидше за все, в третій декаді березня», - додав він.
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Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на слова начальника національного гідрометеорологічного центру України Миколи Кульбіди.
«7-8 березня. У денні години буде переважно плюсова температура, в нічні - близько нуля і слабкі морози, хоч і не щоночі. Але швидкого наростання тепла не буде», - зазначає Кульбіда.
«Коли буде стабільний плюс?" Цього не знає ніхто. Швидше за все, в третій декаді березня», - додав він.
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