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Синоптики повідомили, коли потепліє

Синоптики повідомили, коли потепліє
Потепління в Україні настане з 7-8 березня, стійких плюсових температур слід очікувати пізніше.

Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на слова начальника національного гідрометеорологічного центру України Миколи Кульбіди.

«7-8 березня. У денні години буде переважно плюсова температура, в нічні - близько нуля і слабкі морози, хоч і не щоночі. Але швидкого наростання тепла не буде», - зазначає Кульбіда.

«Коли буде стабільний плюс?" Цього не знає ніхто. Швидше за все, в третій декаді березня», - додав він.

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Теги: погода, весна, потепління
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