Синоптики повідомили, коли потепліє





Про це повідомляє Миколи Кульбіди.



«7-8 березня. У денні години буде переважно плюсова температура, в нічні - близько нуля і слабкі морози, хоч і не щоночі. Але швидкого наростання тепла не буде», - зазначає Кульбіда.



«Коли буде стабільний плюс?" Цього не знає ніхто. Швидше за все, в третій декаді березня», - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потепління в Україні настане з 7-8 березня, стійких плюсових температур слід очікувати пізніше.Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на слова начальника національного гідрометеорологічного центру України«7-8 березня. У денні години буде переважно плюсова температура, в нічні - близько нуля і слабкі морози, хоч і не щоночі. Але швидкого наростання тепла не буде», - зазначає Кульбіда.«Коли буде стабільний плюс?" Цього не знає ніхто. Швидше за все, в третій декаді березня», - додав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію