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У «StrikeCity» дітей безкоштовно вчитимуть гри у боулінгу

У «StrikeCity» дітей безкоштовно вчитимуть гри у боулінгу
Щонеділі боулінг-клуб «StrikeCity» запрошує дітей на навчання.

Дізнатися про усі премудрості гри у боулінг можна абсолютно безкоштовно. Багато людей вважає, що боулінг – це гра для дорослих. Однак, правильно збивати кеглі варто вчитися змалечку.

Саме тому «StrikeCity» започатковує школу боулінгу. Щонеділі о 13 годині дітей безкоштовно навчатимуть, як грати у популярну гру.

"Можливо, саме ваша дитина колись стане чемпіоном. Тож приходьте на навчання. Попередній запис та деталі за номером: 067 334 50 85", - йдеться у повідомлені.

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Теги: боулінг, гра
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