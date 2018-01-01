У «StrikeCity» дітей безкоштовно вчитимуть гри у боулінгу

Щонеділі боулінг-клуб «StrikeCity» запрошує дітей на навчання.Дізнатися про усі премудрості гри у боулінг можна абсолютно безкоштовно. Багато людей вважає, що боулінг – це гра для дорослих. Однак, правильно збивати кеглі варто вчитися змалечку.Саме тому «StrikeCity» започатковує школу боулінгу. Щонеділі о 13 годині дітей безкоштовно навчатимуть, як грати у популярну гру."Можливо, саме ваша дитина колись стане чемпіоном. Тож приходьте на навчання. Попередній запис та деталі за номером: 067 334 50 85", - йдеться у повідомлені.