У «StrikeCity» дітей безкоштовно вчитимуть гри у боулінгу
Сьогодні, 19:16
Щонеділі боулінг-клуб «StrikeCity» запрошує дітей на навчання.
Дізнатися про усі премудрості гри у боулінг можна абсолютно безкоштовно. Багато людей вважає, що боулінг – це гра для дорослих. Однак, правильно збивати кеглі варто вчитися змалечку.
Саме тому «StrikeCity» започатковує школу боулінгу. Щонеділі о 13 годині дітей безкоштовно навчатимуть, як грати у популярну гру.
"Можливо, саме ваша дитина колись стане чемпіоном. Тож приходьте на навчання. Попередній запис та деталі за номером: 067 334 50 85", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дізнатися про усі премудрості гри у боулінг можна абсолютно безкоштовно. Багато людей вважає, що боулінг – це гра для дорослих. Однак, правильно збивати кеглі варто вчитися змалечку.
Саме тому «StrikeCity» започатковує школу боулінгу. Щонеділі о 13 годині дітей безкоштовно навчатимуть, як грати у популярну гру.
"Можливо, саме ваша дитина колись стане чемпіоном. Тож приходьте на навчання. Попередній запис та деталі за номером: 067 334 50 85", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку підприємці починають відмовлятися від білбордів
Сьогодні, 19:41
Школи у Камінь-Каширському районі - на карантині
Сьогодні, 19:28
У «StrikeCity» дітей безкоштовно вчитимуть гри у боулінгу
Сьогодні, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 березня
Сьогодні, 19:00