В Україні тимчасово заборонили болгарську вакцину через смерть дитини





Відповідний документ оприлюднений на офіційному сайті відомства, - пише



Причина: до служби надійшло повідомлення від Білопільської райлікарні про те, що після імунізації померла людина.



Їй ввели вакцину БЦЖ, ліофілізована /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297.



Препарат виготовила болгарська компанія BB-NCIPD Ltd.





Ті, хто зберігають, реалізовують та застосовують препарат, мають терміново перевірити наявність серії лікарського засобу.



Якщо він є, його одразу треба помістити в карантин, йдеться у розпорядженні відомства.



Про подальшу долю препарату повідомлять згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ.Відповідний документ оприлюднений на офіційному сайті відомства, - пише Українська правда. Причина: до служби надійшло повідомлення від Білопільської райлікарні про те, що після імунізації померла людина.Їй ввели вакцину БЦЖ, ліофілізована /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297.Препарат виготовила болгарська компанія BB-NCIPD Ltd.Ті, хто зберігають, реалізовують та застосовують препарат, мають терміново перевірити наявність серії лікарського засобу.Якщо він є, його одразу треба помістити в карантин, йдеться у розпорядженні відомства.Про подальшу долю препарату повідомлять згодом.

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