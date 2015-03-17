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В Україні тимчасово заборонили болгарську вакцину через смерть дитини

В Україні тимчасово заборонили болгарську вакцину через смерть дитини
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ.

Відповідний документ оприлюднений на офіційному сайті відомства, - пише Українська правда.

Причина: до служби надійшло повідомлення від Білопільської райлікарні про те, що після імунізації померла людина.

Їй ввели вакцину БЦЖ, ліофілізована /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297.

Препарат виготовила болгарська компанія BB-NCIPD Ltd.


Ті, хто зберігають, реалізовують та застосовують препарат, мають терміново перевірити наявність серії лікарського засобу.

Якщо він є, його одразу треба помістити в карантин, йдеться у розпорядженні відомства.

Про подальшу долю препарату повідомлять згодом.
В Україні тимчасово заборонили болгарську вакцину через смерть дитини

В Україні тимчасово заборонили болгарську вакцину через смерть дитини

В Україні тимчасово заборонили болгарську вакцину через смерть дитини


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Теги: вакцина, болгарська вакцина, медицина
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