В Україні тимчасово заборонили болгарську вакцину через смерть дитини
Сьогодні, 17:51
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ.
Відповідний документ оприлюднений на офіційному сайті відомства, - пише Українська правда.
Причина: до служби надійшло повідомлення від Білопільської райлікарні про те, що після імунізації померла людина.
Їй ввели вакцину БЦЖ, ліофілізована /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297.
Препарат виготовила болгарська компанія BB-NCIPD Ltd.
Ті, хто зберігають, реалізовують та застосовують препарат, мають терміново перевірити наявність серії лікарського засобу.
Якщо він є, його одразу треба помістити в карантин, йдеться у розпорядженні відомства.
Про подальшу долю препарату повідомлять згодом.
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Відповідний документ оприлюднений на офіційному сайті відомства, - пише Українська правда.
Причина: до служби надійшло повідомлення від Білопільської райлікарні про те, що після імунізації померла людина.
Їй ввели вакцину БЦЖ, ліофілізована /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297.
Препарат виготовила болгарська компанія BB-NCIPD Ltd.
Ті, хто зберігають, реалізовують та застосовують препарат, мають терміново перевірити наявність серії лікарського засобу.
Якщо він є, його одразу треба помістити в карантин, йдеться у розпорядженні відомства.
Про подальшу долю препарату повідомлять згодом.
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