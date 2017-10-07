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Теорія Дарвіна в дії навпаки, - Гунчик про Ткачука

Теорія Дарвіна в дії навпаки, - Гунчик про Ткачука
Погляди депутата Луцької міськради Євгенія Ткачука на формат проведення засідань земельної комісії суттєво змінилися.

Про це у Facebook написав голова Волинської ОДА Володимир Гунчик.

Як стверджує Гунчик, можна спостерігати «факт стрімкої «еволюції» поглядів в окремих депутатів Луцької міської ради».

«Ще наприкінці серпня 2016 року пан Ткачук на земельних комісіях обіцяв «шукати раціональне зерно» у ситуації з виділенням земельних ділянок атовцям, бо на засідання комісії прийшли члени об’єднаної спілки учасників АТО на Волині: «Ми особисто виїжджаємо із сім’ями на ділянки, дивимося їх, погоджуємо їх разом. Інша справа, що не всі хочуть ці ділянки, інколи відмовляються. Якщо ця земельна ділянка є вільною, ми її надаємо без проблем. Запрошую усіх на комісії із земельного кадастру, можете особисто спостерігати, як ми вирішуємо питання, щоб не виникало різних звинувачень щодо нашої компетенції. У нас все відкрито та прозоро тут вирішується», - йдеться в дописі губернатора.

«Тоді ж нагадав, що у 2015-му озвучив запит, який, звісно, підтримали колеги депутати, бо у ньому йшлося, аби «усі вільні землі під будівництво першочергово надавались учасникам та сім’ям учасників АТО та інвалідам І групи», - додав Гунчик.

«Учора ж разом із колегами з так званої більшості продемонстрував усе: як виділяють у Луцьку земельні ділянки атовцям та сім’ям загиблих, як розглядають питання на комісіях після виїздів на ділянки, як прозоро працюють! Теорія Дарвіна в дії з точністю до навпаки!» - іронізує голова ОДА.

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Теги: політика, Луцьк
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