Теорія Дарвіна в дії навпаки, - Гунчик про Ткачука

Погляди депутата Луцької міськрадина формат проведення засідань земельної комісії суттєво змінилися.Про це у Facebook написав голова Волинської ОДАЯк стверджує Гунчик, можна спостерігати «факт стрімкої «еволюції» поглядів в окремих депутатів Луцької міської ради».«Ще наприкінці серпня 2016 року пан Ткачук на земельних комісіях обіцяв «шукати раціональне зерно» у ситуації з виділенням земельних ділянок атовцям, бо на засідання комісії прийшли члени об’єднаної спілки учасників АТО на Волині: «Ми особисто виїжджаємо із сім’ями на ділянки, дивимося їх, погоджуємо їх разом. Інша справа, що не всі хочуть ці ділянки, інколи відмовляються. Якщо ця земельна ділянка є вільною, ми її надаємо без проблем. Запрошую усіх на комісії із земельного кадастру, можете особисто спостерігати, як ми вирішуємо питання, щоб не виникало різних звинувачень щодо нашої компетенції. У нас все відкрито та прозоро тут вирішується», - йдеться в дописі губернатора.«Тоді ж нагадав, що у 2015-му озвучив запит, який, звісно, підтримали колеги депутати, бо у ньому йшлося, аби «усі вільні землі під будівництво першочергово надавались учасникам та сім’ям учасників АТО та інвалідам І групи», - додав Гунчик.«Учора ж разом із колегами з так званої більшості продемонстрував усе: як виділяють у Луцьку земельні ділянки атовцям та сім’ям загиблих, як розглядають питання на комісіях після виїздів на ділянки, як прозоро працюють! Теорія Дарвіна в дії з точністю до навпаки!» - іронізує голова ОДА.