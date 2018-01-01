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У Луцьку нагородили учасників конкурсу про особисту безпеку

У Луцьку нагородили учасників конкурсу про особисту безпеку
У волинській бібліотеці для юнацтва патрульні поліцейські разом із працівниками книгозбірні відзначили школярів, які взяли участь у міському творчому конкурсі «Особиста безпека».

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волині у Facebook.

На конкурс надійшло кілька десятків малюнків, а також відеоролики, створені учнями. Усі вони – про ті елементи особистої безпеки, які повинна знати кожна дитина.

Директорка бібліотеки Алла Єфремова зазначила, що за 2 роки співпраці проведено разом з патрульною поліцією близько сотні заходів, спрямованих на профілактику серед молоді. Вона висловила вдячність дітям-учасникам, їхнім батькам та колективам навчальних закладів, які долучились до конкурсу, а це 12 шкіл.

«Нам дуже важливо, що через дітей інформацію про безпеку, про нову поліцію дізнаються дорослі, а це потрібно та дієво», - зазначила директорка.

Заступник начальника управління патрульної поліції Волині Дмитро Хмарук подякував дітям за активну участь у конкурсі.

«Кожен малюнок – це певне бачення і ваша громадянська позиція не просто як дітей, а справжніх громадян країни. Вони повчальні, по них можна вивчати правила дорожнього руху. Ці роботи – це підтримка і патрульної поліції, і всіх дорослих, вони несуть новий подих і закликають дбати про особисту безпеку», - відзначив Дмитро Хмарук.

Усі учасники отримали сувенірні набори від бібліотеки і поліції: сумки, ручки, кульки, світловідвивні браслети, а творці відеороликів – ще й кепки. Подяки вручили і колективам шкіл.

Опісля учасники заходу взяли участь у традиційному майстер-класі з виготовлення флікерів.





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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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