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Луцький хлопчик заховався від школи в ямі

Луцький хлопчик заховався від школи в ямі

У Луцьку патрульні поліцейські провели профілактичну бесіду з хлопцем, який заховався від школи в люкові.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.

Патрульні вдень 1 березня отримали виклик від стурбованої жінки, яка повідомила, що її син заліз в люк. Хлопець сховався там, бо, мовляв, не хоче йти в школу.

На місці події, на вулиці Львівській, в люку справді лежала, вкрившись ковдрами, дитина, яка спочатку не відреагувала на заклики патрульних.

Коли гукнула матір, син виліз з ями.

Патрульні поспілкувались з 8-річним хлопцем, сказали, що перебувати в таку холодну погоду в люку небезпечно і наголосили на необхідності відвідувати школу.

«Дитина пообіцяла, що завтра вже піде до школи. За словами матері, син систематично пропускає заняття. Нам він розповів, що робить це тому, що не має грошей на харчування. Та й вдома не завжди є що поїсти. Але нам вдалось дійти згоди з дитиною», - розповів інспектор Станіслав.

Також поліцейські купили сім’ї хліба, за що матір висловила вдячність.

Пояснення по цій події направлено у Луцький відділок поліції та повідомлено соціальну службу.



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Теги: школа, Луцьк
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