У мережі опублікували чарівне відео вечірнього Світязю
01 березень, 21:58
В інтернеті з’явилося відео вечірнього Світязю, зняте з висоти пташиного польоту.
Про це повідомляє Район. Шацьк.
«Що може бути прекраснішим за захід сонця на озері Світязь! Неймовірні враження від споглядання жовтогарячого неба, такого ж кольору води, у якому відбивається небесна куля, у вечірню пору ваблять все більше відпочивальників та романтиків», - йдеться у повідомленні.
«Аби нагадати про чарівні краєвиди нашого озерного краю, пропонуємо відео, відзняте та розміщене на каналі SvityazOrgUa в YouTube», - зазначає видання.
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Про це повідомляє Район. Шацьк.
«Що може бути прекраснішим за захід сонця на озері Світязь! Неймовірні враження від споглядання жовтогарячого неба, такого ж кольору води, у якому відбивається небесна куля, у вечірню пору ваблять все більше відпочивальників та романтиків», - йдеться у повідомленні.
«Аби нагадати про чарівні краєвиди нашого озерного краю, пропонуємо відео, відзняте та розміщене на каналі SvityazOrgUa в YouTube», - зазначає видання.
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