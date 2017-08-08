У мережі опублікували чарівне відео вечірнього Світязю





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«Що може бути прекраснішим за захід сонця на озері Світязь! Неймовірні враження від споглядання жовтогарячого неба, такого ж кольору води, у якому відбивається небесна куля, у вечірню пору ваблять все більше відпочивальників та романтиків», - йдеться у повідомленні.



«Аби нагадати про чарівні краєвиди нашого озерного краю, пропонуємо відео, відзняте та розміщене на каналі SvityazOrgUa в YouTube», - зазначає видання.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В інтернеті з’явилося відео вечірнього Світязю, зняте з висоти пташиного польоту.Про це повідомляє Район. Шацьк «Що може бути прекраснішим за захід сонця на озері Світязь! Неймовірні враження від споглядання жовтогарячого неба, такого ж кольору води, у якому відбивається небесна куля, у вечірню пору ваблять все більше відпочивальників та романтиків», - йдеться у повідомленні.«Аби нагадати про чарівні краєвиди нашого озерного краю, пропонуємо відео, відзняте та розміщене на каналі SvityazOrgUa в YouTube», - зазначає видання.

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