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У мережі опублікували чарівне відео вечірнього Світязю

У мережі опублікували чарівне відео вечірнього Світязю
В інтернеті з’явилося відео вечірнього Світязю, зняте з висоти пташиного польоту.

Про це повідомляє Район. Шацьк.

«Що може бути прекраснішим за захід сонця на озері Світязь! Неймовірні враження від споглядання жовтогарячого неба, такого ж кольору води, у якому відбивається небесна куля, у вечірню пору ваблять все більше відпочивальників та романтиків», - йдеться у повідомленні.

«Аби нагадати про чарівні краєвиди нашого озерного краю, пропонуємо відео, відзняте та розміщене на каналі SvityazOrgUa в YouTube», - зазначає видання.



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Теги: Світязь, цікаво
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