Через сказ у селі на Волині оголосили карантин





Про це пише газета



Як повідомив начальник управління Держпродспоживслужби у Ратнівському районі Михайло Приступа, під час проведеного епідеміологічного розслідування працівники Камінь-Каширського міжрайонного відділу державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» встановили, що при спробі погладити свого собаку господар помітив, що той веде себе неадекватно, має ознаки отруєння. Коли спробував дати псові ліки, то той укусив за руку. До приїзду ветеринарної служби собака загинув власною смертю.



Ветпрацівники відібрали патматеріал (голову собаки). Рештки трупа були спалені та закопані. Лабораторним дослідженням підтверджено, що у собаки сказ. Ветслужба на чолі з начальником районної державної лікарні ветеринарної медицини Андрієм Лавренюком нині щодня виїжджає на місце події для організації та проведення протиепізоотичних заходів.



Незважаючи на морози, вже провакциновано від сказу 69 голів великої рогатої худоби, 36 коней, 65 собак, 67 котів. Профілактичні щеплення проти сказу тут продовжують. Наразі Броди оголошено неблагополучним населеним пунктом по сказу тварин. І у зв’язку з цим на село накладено карантин строком на шістдесят діб.



До речі, за словами того ж таки Михайла Приступи, якщо в районі за минулий рік було виявлено чотири випадки сказу, то цьогоріч тільки за два місяці сталося їх уже три. До Бродів додалися ще село Доманове, а згодом і пункт пропуску «Доманове», де, як відомо, постійно гуляють зграї собак. Хоча робиться вакцинація проти сказу тварин, в тому числі і з літаків.



Цікаво, що ще не закінчився термін карантину у Домановому, як стався надзвичайний випадок у пункті пропуску. Сюди забіг лис і покусав одного з бродячих собак. Черговий прикордонник, котрий став свідком цього явища, відразу ж зателефонував ветпрацівникам, а сам, схопивши палицю, наздогнав лисицю і вбив її. Патматеріал, який відібрали, був доставлений у Волинську регіональну лабораторію ветеринарної медицини.



Результати досліджень підтвердили: лисиця скажена. Ветпрацівники порадили млинівському сільському голові Анатолію Оніщуку відстріляти бродячих котів і собак, в тому числі і на території пункту пропуску. Оскільки тут щодня багато людей і якщо, не дай Бог, когось з них вкусить хворий лис, то це може обернутися міжнародним скандалом.



Оніщук дослухався до поради ветслужби. Було викликано з Луцька працівників служби «Ласка» , яка спеціалізується на відлові бродячих котів і собак. Районна рада виділила для цього відповідні кошти. У пункті пропуску «Доманове» тим часом діє карантин, який триватиме до другої декади квітня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Броди Ратнівського району внаслідок захворювання на сказ загинув пес місцевого жителя В’ячеслава Панасюка. У селі оголосили карантин.Про це пише газета Волинь-нова Як повідомив начальник управління Держпродспоживслужби у Ратнівському районі, під час проведеного епідеміологічного розслідування працівники Камінь-Каширського міжрайонного відділу державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» встановили, що при спробі погладити свого собаку господар помітив, що той веде себе неадекватно, має ознаки отруєння. Коли спробував дати псові ліки, то той укусив за руку. До приїзду ветеринарної служби собака загинув власною смертю.Ветпрацівники відібрали патматеріал (голову собаки). Рештки трупа були спалені та закопані. Лабораторним дослідженням підтверджено, що у собаки сказ. Ветслужба на чолі з начальником районної державної лікарні ветеринарної медицининині щодня виїжджає на місце події для організації та проведення протиепізоотичних заходів.Незважаючи на морози, вже провакциновано від сказу 69 голів великої рогатої худоби, 36 коней, 65 собак, 67 котів. Профілактичні щеплення проти сказу тут продовжують. Наразі Броди оголошено неблагополучним населеним пунктом по сказу тварин. І у зв’язку з цим на село накладено карантин строком на шістдесят діб.До речі, за словами того ж таки Михайла Приступи, якщо в районі за минулий рік було виявлено чотири випадки сказу, то цьогоріч тільки за два місяці сталося їх уже три. До Бродів додалися ще село Доманове, а згодом і пункт пропуску «Доманове», де, як відомо, постійно гуляють зграї собак. Хоча робиться вакцинація проти сказу тварин, в тому числі і з літаків.Цікаво, що ще не закінчився термін карантину у Домановому, як стався надзвичайний випадок у пункті пропуску. Сюди забіг лис і покусав одного з бродячих собак. Черговий прикордонник, котрий став свідком цього явища, відразу ж зателефонував ветпрацівникам, а сам, схопивши палицю, наздогнав лисицю і вбив її. Патматеріал, який відібрали, був доставлений у Волинську регіональну лабораторію ветеринарної медицини.Результати досліджень підтвердили: лисиця скажена. Ветпрацівники порадили млинівському сільському головівідстріляти бродячих котів і собак, в тому числі і на території пункту пропуску. Оскільки тут щодня багато людей і якщо, не дай Бог, когось з них вкусить хворий лис, то це може обернутися міжнародним скандалом.Оніщук дослухався до поради ветслужби. Було викликано з Луцька працівників служби «Ласка» , яка спеціалізується на відлові бродячих котів і собак. Районна рада виділила для цього відповідні кошти. У пункті пропуску «Доманове» тим часом діє карантин, який триватиме до другої декади квітня.

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