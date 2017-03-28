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На Волині вмирають соснові ліси

На Волині вмирають соснові ліси
На Волині масово всихають сосни. Причина – жуки-короїди. Найбільшої шкоди сосновим лісам шкідники завдали у Камінь-Каширському, Любешівському і Маневицькому районах.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Заходи боротьби, які тут проводяться волинськими лісівниками, уже не дають бажаного результату, – каже директор державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист» Тетяна Касіч.

«Ми можемо констатувати такий факт, що ураження цим шкідником будуть потужнішим цього року, ніж 2017-го. Вже маємо другу стадію із чотирьох. Загроза збільшується. Заспокоїти даний осередок, на жаль, ми не можемо», – повідомила Тетяна Касіч.


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Теги: сосни, Волинь
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