На Волині вмирають соснові ліси
Сьогодні, 08:00
На Волині масово всихають сосни. Причина – жуки-короїди. Найбільшої шкоди сосновим лісам шкідники завдали у Камінь-Каширському, Любешівському і Маневицькому районах.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Заходи боротьби, які тут проводяться волинськими лісівниками, уже не дають бажаного результату, – каже директор державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист» Тетяна Касіч.
«Ми можемо констатувати такий факт, що ураження цим шкідником будуть потужнішим цього року, ніж 2017-го. Вже маємо другу стадію із чотирьох. Загроза збільшується. Заспокоїти даний осередок, на жаль, ми не можемо», – повідомила Тетяна Касіч.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Заходи боротьби, які тут проводяться волинськими лісівниками, уже не дають бажаного результату, – каже директор державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист» Тетяна Касіч.
«Ми можемо констатувати такий факт, що ураження цим шкідником будуть потужнішим цього року, ніж 2017-го. Вже маємо другу стадію із чотирьох. Загроза збільшується. Заспокоїти даний осередок, на жаль, ми не можемо», – повідомила Тетяна Касіч.
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