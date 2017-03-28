На Волині вмирають соснові ліси





Про це повідомляє



Заходи боротьби, які тут проводяться волинськими лісівниками, уже не дають бажаного результату, – каже директор державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист» Тетяна Касіч.



«Ми можемо констатувати такий факт, що ураження цим шкідником будуть потужнішим цього року, ніж 2017-го. Вже маємо другу стадію із чотирьох. Загроза збільшується. Заспокоїти даний осередок, на жаль, ми не можемо», – повідомила Тетяна Касіч.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині масово всихають сосни. Причина – жуки-короїди. Найбільшої шкоди сосновим лісам шкідники завдали у Камінь-Каширському, Любешівському і Маневицькому районах.Про це повідомляє ВРД НСТУ Заходи боротьби, які тут проводяться волинськими лісівниками, уже не дають бажаного результату, – каже директор державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Херсонлісозахист»«Ми можемо констатувати такий факт, що ураження цим шкідником будуть потужнішим цього року, ніж 2017-го. Вже маємо другу стадію із чотирьох. Загроза збільшується. Заспокоїти даний осередок, на жаль, ми не можемо», – повідомила Тетяна Касіч.

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