Бійка у Луцькій міськраді «засвітилася» у російській пропаганді

Бійка депутатів під час засідання Луцької міської ради, що тривало 28 лютого, потрапила до російських ЗМІ.



Про це пише



Зокрема ресурс tvzvezda.ru закцентував на тому, що депутати билися на фоні прапора України і прапора Євросоюзу. А користувачі на це саркастично відреагували.



На сайті навели ряд таких коментарів:



«Звичайні європейські дебати, що ви тут смієтеся ?!»



«Напевно, за простий народ б'ються, щоб їм життя тяжке полегшити!»



«Раніше люди дивилися «Дом 2», «Залишитися в живих», і це все було ... смітником, з написаним текстами, постановочними бійками. А ось тут реальні почуття, реальна ненависть, і люди там б'ються за великі гроші і посади».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. під час засідання Луцької міської ради, що тривало 28 лютого, потрапила до російських ЗМІ.Про це пише Конкурент Зокрема ресурс tvzvezda.ru закцентував на тому, що депутати билися на фоні прапора України і прапора Євросоюзу. А користувачі на це саркастично відреагували.На сайті навели ряд таких коментарів:«Звичайні європейські дебати, що ви тут смієтеся ?!»«Напевно, за простий народ б'ються, щоб їм життя тяжке полегшити!»«Раніше люди дивилися «Дом 2», «Залишитися в живих», і це все було ... смітником, з написаним текстами, постановочними бійками. А ось тут реальні почуття, реальна ненависть, і люди там б'ються за великі гроші і посади».

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