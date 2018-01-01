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Бійка у Луцькій міськраді «засвітилася» у російській пропаганді

Бійка у Луцькій міськраді «засвітилася» у російській пропаганді
Бійка депутатів під час засідання Луцької міської ради, що тривало 28 лютого, потрапила до російських ЗМІ.

Про це пише Конкурент.

Зокрема ресурс tvzvezda.ru закцентував на тому, що депутати билися на фоні прапора України і прапора Євросоюзу. А користувачі на це саркастично відреагували.

На сайті навели ряд таких коментарів:

«Звичайні європейські дебати, що ви тут смієтеся ?!»

«Напевно, за простий народ б'ються, щоб їм життя тяжке полегшити!»

«Раніше люди дивилися «Дом 2», «Залишитися в живих», і це все було ... смітником, з написаним текстами, постановочними бійками. А ось тут реальні почуття, реальна ненависть, і люди там б'ються за великі гроші і посади».


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Теги: бійка, Луцька міськрада
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Коментарі 2
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А для чого там прапор стоїть Європейський для понтів? Це ж зборисько шакалів біля корита. Невже ці люди думають що вони керують містом. О Боже в якій проклятій Богом країні я живу.
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І коли вже Ляшко відкличе своїх дебілів ?..
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