Туристи не квапляться до Луцького замку
Сьогодні, 00:46
Упродовж 2017 року замок Любарта у Луцьку відвідало 120 тисяч туристів.
Про це розповів директор історико-культурного заповідника Павло Рудецький, - повідомляє Перший із посиланням на сюжет Sfera-TV.
Здається, непогано, але приблизна кількість туристів міста – 250 тисяч. Удвічі більше, тобто люди відвідують місто, а в культурний заповідник не спішать. Вочевидь, на цей момент перлина Луцька не дуже й заманює.
Детальніше – у сюжеті.
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Про це розповів директор історико-культурного заповідника Павло Рудецький, - повідомляє Перший із посиланням на сюжет Sfera-TV.
Здається, непогано, але приблизна кількість туристів міста – 250 тисяч. Удвічі більше, тобто люди відвідують місто, а в культурний заповідник не спішать. Вочевидь, на цей момент перлина Луцька не дуже й заманює.
Детальніше – у сюжеті.
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