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Туристи не квапляться до Луцького замку

Туристи не квапляться до Луцького замку
Упродовж 2017 року замок Любарта у Луцьку відвідало 120 тисяч туристів.

Про це розповів директор історико-культурного заповідника Павло Рудецький, - повідомляє Перший із посиланням на сюжет Sfera-TV.

Здається, непогано, але приблизна кількість туристів міста – 250 тисяч. Удвічі більше, тобто люди відвідують місто, а в культурний заповідник не спішать. Вочевидь, на цей момент перлина Луцька не дуже й заманює.

Детальніше – у сюжеті.



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Теги: туристи, Луцьк
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Коментарі 1
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Одне весілля приїхало на фотосесію - ось вам 10-15 квитків, а в день весіль 40-50 в Луцьку, половина точно їздить фотографуватись.
Але поки укропівська банда буде керувати - місто лише буде котитись донизу.
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