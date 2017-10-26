Туристи не квапляться до Луцького замку





Про це розповів директор історико-культурного заповідника Павло Рудецький, - повідомляє



Здається, непогано, але приблизна кількість туристів міста – 250 тисяч. Удвічі більше, тобто люди відвідують місто, а в культурний заповідник не спішать. Вочевидь, на цей момент перлина Луцька не дуже й заманює.



Детальніше – у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж 2017 року замок Любарта у Луцьку відвідало 120 тисяч туристів.Про це розповів директор історико-культурного заповідника, - повідомляє Перший із посиланням на сюжет Sfera-TV.Здається, непогано, але приблизна кількість туристів міста – 250 тисяч. Удвічі більше, тобто люди відвідують місто, а в культурний заповідник не спішать. Вочевидь, на цей момент перлина Луцька не дуже й заманює.Детальніше – у сюжеті.

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