Потріскані стіни і пліснява: реалії харчоблоку в школі біля Луцька





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Зношене обладнання, вентиляція, каналізація, потріскані стіни, пліснява на стелі, – такий стан харчоблоку нині.



Вікторія Кукурудза щодня готує в таких умовах гарячі обіди учням школи. Вона розповідає: «Проводку треба міняти, бо вже пошкоджена, і тут тріщина пішла і протяг звідси. Чути рух повітря холодного».



Директор школи Тетяна Науменко каже, що заміни потребує усе кухонне обладнання. «І плити у нас теж уже потребують ремонту, і крани. Хочеться, звичайно, у 21-му столітті щоб і комбайн був спеціальний, і духова шафа. Виконуємо те, що можемо виконати, забезпечуємо повноцінне гаряче харчування», - зазначила жінка.



Школярам харчування подобається, а голова батьківського комітету Наталія Мосіюк переймається якістю їжі.



«Для мене як для мами дуже важливо, щоб харчування було теплим. Що найбільше турбує, – це те, що приходить 4-5-та перерва і харчування, яке дають, – холодне», - розповіла вона.



Голова комісії Юлія Лук’янчук, яка відповідає за харчування у школі, каже, що робота кухарів – на рівні. Остання перевірка показала, що вага порцій і меню відповідає нормам. А от умови приготування страв потрібно поліпшувати.



«Про якість продукції говорити складно: над плитою, яку не можна ні підсунути, ні поправити, така стеля знаходиться. Коли буде сипатися усе те, що є над плитою, то воно буде потрапляти туди, де готується страва», – сказала Лук’янчук.



Ремонту потребують і комора для овочів та сипучих продуктів, - каже керівниця навчального закладу Тетяна Науменко.



«Інші приміщення ремонтувалися, а харчоблок – ні, за браком коштів. У нас у 2016-му році є припис санстанції про те, що харчоблок потребує капітального ремонту повністю, і для закупівлі нової техніки», - каже вона.



Дирекція школи звернулася до депутатів обласної ради, аби вони виділили кошти для капітального ремонту та придбання нового обладнання. За попередніми підрахунками, це коштуватиме 1,2 мільйона гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Харчоблок школи села Лище Луцького району, якому майже півстоліття, ще жодного разу капітально не ремонтували.Про це повідомляє ВРД НСТУ Зношене обладнання, вентиляція, каналізація, потріскані стіни, пліснява на стелі, – такий стан харчоблоку нині.щодня готує в таких умовах гарячі обіди учням школи. Вона розповідає: «Проводку треба міняти, бо вже пошкоджена, і тут тріщина пішла і протяг звідси. Чути рух повітря холодного».Директор школикаже, що заміни потребує усе кухонне обладнання. «І плити у нас теж уже потребують ремонту, і крани. Хочеться, звичайно, у 21-му столітті щоб і комбайн був спеціальний, і духова шафа. Виконуємо те, що можемо виконати, забезпечуємо повноцінне гаряче харчування», - зазначила жінка.Школярам харчування подобається, а голова батьківського комітетупереймається якістю їжі.«Для мене як для мами дуже важливо, щоб харчування було теплим. Що найбільше турбує, – це те, що приходить 4-5-та перерва і харчування, яке дають, – холодне», - розповіла вона.Голова комісії, яка відповідає за харчування у школі, каже, що робота кухарів – на рівні. Остання перевірка показала, що вага порцій і меню відповідає нормам. А от умови приготування страв потрібно поліпшувати.«Про якість продукції говорити складно: над плитою, яку не можна ні підсунути, ні поправити, така стеля знаходиться. Коли буде сипатися усе те, що є над плитою, то воно буде потрапляти туди, де готується страва», – сказала Лук’янчук.Ремонту потребують і комора для овочів та сипучих продуктів, - каже керівниця навчального закладу«Інші приміщення ремонтувалися, а харчоблок – ні, за браком коштів. У нас у 2016-му році є припис санстанції про те, що харчоблок потребує капітального ремонту повністю, і для закупівлі нової техніки», - каже вона.Дирекція школи звернулася до депутатів обласної ради, аби вони виділили кошти для капітального ремонту та придбання нового обладнання. За попередніми підрахунками, це коштуватиме 1,2 мільйона гривень.

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