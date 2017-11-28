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У Володимирі дали пільги для кабінету гемодіалізу

У Володимирі дали пільги для кабінету гемодіалізу
Депутати Володимир-Волинської міськради вирішували надати пільги на оренду приміщення для облаштування кабінету під гемодіалізні машини.

Про це повідомляє Буг.

Гемодіалізні машини («штучна нирка») були привезені у Володимир-Волинське ТМО зовсім недавно. За процедурою, вони надійшли як гуманітарна допомога і були передані благодійному фондові «Матері Божої неустанної помочі». Однак, фактично їх після розмитнення відразу привезли у медичний заклад за занесли в приміщення, де люди мають проходити процедури.

Додамо, що у Володимирі-Волинському 14 людей гостро потребують такої апаратури. Тож поки її не було у місті, були змушені їздити до Нововолинська.

Обладнання вже перебуває на балансі медичного закладу. Собівартість апаратури близько 6 мільйонів гривень.



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Теги: гемодіаліз, Волинь
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