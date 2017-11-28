У Володимирі дали пільги для кабінету гемодіалізу





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Гемодіалізні машини («штучна нирка») були привезені у Володимир-Волинське ТМО зовсім недавно. За процедурою, вони надійшли як гуманітарна допомога і були передані благодійному фондові «Матері Божої неустанної помочі». Однак, фактично їх після розмитнення відразу привезли у медичний заклад за занесли в приміщення, де люди мають проходити процедури.



Додамо, що у Володимирі-Волинському 14 людей гостро потребують такої апаратури. Тож поки її не було у місті, були змушені їздити до Нововолинська.



Обладнання вже перебуває на балансі медичного закладу. Собівартість апаратури близько 6 мільйонів гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Володимир-Волинської міськради вирішували надати пільги на оренду приміщення для облаштування кабінету під гемодіалізні машини.Про це повідомляє Буг Гемодіалізні машини («штучна нирка») були привезені у Володимир-Волинське ТМО зовсім недавно. За процедурою, вони надійшли як гуманітарна допомога і були передані благодійному фондові «Матері Божої неустанної помочі». Однак, фактично їх після розмитнення відразу привезли у медичний заклад за занесли в приміщення, де люди мають проходити процедури.Додамо, що у Володимирі-Волинському 14 людей гостро потребують такої апаратури. Тож поки її не було у місті, були змушені їздити до Нововолинська.Обладнання вже перебуває на балансі медичного закладу. Собівартість апаратури близько 6 мільйонів гривень.

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