У Володимирі дали пільги для кабінету гемодіалізу
Сьогодні, 06:50
Депутати Володимир-Волинської міськради вирішували надати пільги на оренду приміщення для облаштування кабінету під гемодіалізні машини.
Про це повідомляє Буг.
Гемодіалізні машини («штучна нирка») були привезені у Володимир-Волинське ТМО зовсім недавно. За процедурою, вони надійшли як гуманітарна допомога і були передані благодійному фондові «Матері Божої неустанної помочі». Однак, фактично їх після розмитнення відразу привезли у медичний заклад за занесли в приміщення, де люди мають проходити процедури.
Додамо, що у Володимирі-Волинському 14 людей гостро потребують такої апаратури. Тож поки її не було у місті, були змушені їздити до Нововолинська.
Обладнання вже перебуває на балансі медичного закладу. Собівартість апаратури близько 6 мільйонів гривень.
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Про це повідомляє Буг.
Гемодіалізні машини («штучна нирка») були привезені у Володимир-Волинське ТМО зовсім недавно. За процедурою, вони надійшли як гуманітарна допомога і були передані благодійному фондові «Матері Божої неустанної помочі». Однак, фактично їх після розмитнення відразу привезли у медичний заклад за занесли в приміщення, де люди мають проходити процедури.
Додамо, що у Володимирі-Волинському 14 людей гостро потребують такої апаратури. Тож поки її не було у місті, були змушені їздити до Нововолинська.
Обладнання вже перебуває на балансі медичного закладу. Собівартість апаратури близько 6 мільйонів гривень.
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