вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Інженер створив пристрій для розпізнавання свого кота

Інженер створив пристрій для розпізнавання свого кота
Нідерландський інженер компанії WeTransfer створив пристрій для розпізнавання свого кота.

Про це пише Громадське.

Ідея створення пристрою з’явилася після того, як протягом кількох років спостереження за котом, який навідувався на його подвір’я, інженер вирішив з’ясувати, чи він він бродячий. Пізніше він дізнався, що кіт на ім'я Бобіс належав його сусідові.

«Бобіс приходив до нашого будинку в конкретний час, тому ми хотіли отримувати сповіщення, коли він поряд, щоб відчиняти йому задні двері», — розповів розробник.

Спеціально для Бобіс інженер почав розробляти систему розпізнавання особи кота. Пристрій виготовлено з невеликої камери та програмного забезпечення для виявлення руху.

Коли камера фіксує рух кота, вона фотографує його та надсилає світлину до безкоштовної платформи розпізнавання зображень. Система потім порівнює фотографію, зроблену комп'ютером, з іншими фотографіями кота, які були завантажені розробником. Якщо зображення збігаються, чоловік отримує сповіщення у Slack, що дозволяє йому дізнатись, що на вулиці є кіт, який хоче ввійти.

За словами автора девайсу, вартість розробки склала близько 50 доларів, а на її створення пішло декілька годин.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курйоз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
«Укропівська» більшість в Луцькраді «протягнула» скандальні земельні питання. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі дали пільги для кабінету гемодіалізу
Сьогодні, 06:50
Держдеп США схвалив постачання до України «Джавелінів»
Сьогодні, 05:57
Інженер створив пристрій для розпізнавання свого кота
Сьогодні, 04:49
Європарламент підтримав санкції проти Польщі
Сьогодні, 03:43
Сільрада на Волині не знає, до якої ОТГ пристати
Сьогодні, 03:01
Схожі новини
Німці навчили робота приносити пиво з холодильника Німці навчили робота приносити пиво з холодильника
27 лютий, 03:12
Кіт-піаніст став зіркою мережі: кумедне відео Кіт-піаніст став зіркою мережі: кумедне відео
24 лютий, 10:55
П’яного жартівника із «братвою на 60 джипах» пов’язав спецназ П’яного жартівника із «братвою на 60 джипах» пов’язав спецназ
22 лютий, 22:23
Марина Порошенко назвала Волинь «Волиньщиною» Марина Порошенко назвала Волинь «Волиньщиною»
21 лютий, 22:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Безпека чи страх перед людьми: що депутати кажуть про пропускний режим у мерії Луцька
Сьогодні, 08:08
 1
З'явилась книга про бійців 14-ої бригади
01 березень, 18:35
 1
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
01 березень, 08:48
 1
1 березня на Волині: гортаючи календар
01 березень, 00:00
 1
У Луцьку перевірили «точки» безпритульних. ФОТО
Сьогодні, 09:51
 0
Медіа
відео
1/8