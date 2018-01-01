Інженер створив пристрій для розпізнавання свого кота





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Ідея створення пристрою з’явилася після того, як протягом кількох років спостереження за котом, який навідувався на його подвір’я, інженер вирішив з’ясувати, чи він він бродячий. Пізніше він дізнався, що кіт на ім'я Бобіс належав його сусідові.



«Бобіс приходив до нашого будинку в конкретний час, тому ми хотіли отримувати сповіщення, коли він поряд, щоб відчиняти йому задні двері», — розповів розробник.



Спеціально для Бобіс інженер почав розробляти систему розпізнавання особи кота. Пристрій виготовлено з невеликої камери та програмного забезпечення для виявлення руху.



Коли камера фіксує рух кота, вона фотографує його та надсилає світлину до безкоштовної платформи розпізнавання зображень. Система потім порівнює фотографію, зроблену комп'ютером, з іншими фотографіями кота, які були завантажені розробником. Якщо зображення збігаються, чоловік отримує сповіщення у Slack, що дозволяє йому дізнатись, що на вулиці є кіт, який хоче ввійти.



За словами автора девайсу, вартість розробки склала близько 50 доларів, а на її створення пішло декілька годин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нідерландський інженер компанії WeTransfer створив пристрій для розпізнавання свого кота.Про це пише Громадське Ідея створення пристрою з’явилася після того, як протягом кількох років спостереження за котом, який навідувався на його подвір’я, інженер вирішив з’ясувати, чи він він бродячий. Пізніше він дізнався, що кіт на ім'я Бобіс належав його сусідові.«Бобіс приходив до нашого будинку в конкретний час, тому ми хотіли отримувати сповіщення, коли він поряд, щоб відчиняти йому задні двері», — розповів розробник.Спеціально для Бобіс інженер почав розробляти систему розпізнавання особи кота. Пристрій виготовлено з невеликої камери та програмного забезпечення для виявлення руху.Коли камера фіксує рух кота, вона фотографує його та надсилає світлину до безкоштовної платформи розпізнавання зображень. Система потім порівнює фотографію, зроблену комп'ютером, з іншими фотографіями кота, які були завантажені розробником. Якщо зображення збігаються, чоловік отримує сповіщення у Slack, що дозволяє йому дізнатись, що на вулиці є кіт, який хоче ввійти.За словами автора девайсу, вартість розробки склала близько 50 доларів, а на її створення пішло декілька годин.

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