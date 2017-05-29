Цьогоріч в Україні виділили понад 6 мільярдів на підтримку АПК

Олена Ковальова

Світлана Савчук, Сергій Кошарук, Юрій Горбенко

Валерій Діброва

Понад 6 мільярдів гривень виділять в Україні в 2018 році на підтримку аграрного сектору економіки.Про це повідомили 1 березня під час зустрічі волинських аграріїв з заступником Міністра аграрної політики та продовольства України, яка відбулася у форматі навчального семінару.Аграрії Волинської області та чиновники говорили про підтримку галузі з обласного та державного бюджетів.«Волинь працює стабільно. Останні роки головна продукція йде наростаючим підсумком. Сьогодні в нас 104,4 % росту валової продукції за попередній рік, сподіваємось, що він і надалі буде так йти за рахунок інтенсифікації», - розповів у вступному слові директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА«Волинь це та область, яка є в числі лідерів. Порівнюючи динаміку виробництва сільськогосподарських продуктів починаючи з 2010 року, то з 5 млрд. 300 тис. грн. ми вийшли майже на 7 млрд. грн. За ці 7 років прибавка склала прибуткових 1,5 млрд. грн. виробництва продукції», - додав він.Юрій Горбенко зауважив, що сільське господарство на Волині одна з головних галузей економіки, адже разом з харчовою промисловістю воно складає третину валового продукту області.«Починаючи з 2015 року Волинь займає 12-13 місце по виробництву продукції в рейтингу по всій Україні, а в 2017 році вже посідає 7 позицію», - додав Горбенко.Заступник Міністра аграрної політики та продовольства Українирозповіла, що найбільше її вразило за 2017 рік у Волинській області це зростання тваринництва та рослинництва у понад 4 рази та відсоток сільського господарства в освоєнні капіталів інвестицій цієї області.Далі вона представила програми підтримки, а саме розповіла, на що державні кошти будуть видані у 2018 році та на що саме.«В бюджетному кодексі зафіксована позиція 1% від валової продукції сільського господарства попереднього року направляється на державну підтримку підприємств АПК. Якщо минулого року це було трохи більше 5 млрд. грн., то цього року 6,3 млрд. грн», - зауважила вона.Переважна частина грошей, 4 млрд. грн., буде йти на розвиток тваринництва, а 2,1 млрд. грн. планують спрямовати на розвиток фермерських господарств та плантацій.Як розповіла Олена Ковальова, що їй пощастило представити Волинській області порядки використання коштів, які вже є по факту затвердженими Кабінетом міністрів України і це є готовими документами для сільськогосподарських товаровиробників.«Це є сигналом для органів місцевої та регіональної влади розпочинати роботу над освоєнням цих коштів», - додала вона.Начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській областізауважила, що збільшення фінансування галузі АПК впливатиме й на надходження податків у бюджет.«За останній рік надходження ПДВ сільськогосподарських виробників становило 40%. Тому що аграрники та усі інші причетні до цієї галузі суб’єкти господарювання збільшили податкову віддачу», - розповіла вона та подякувала аграрникам за хорошу податкову поведінку.