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У «Промені» виступить фіналістка Нацвідбору «Євробачення»

У «Промені» виступить фіналістка Нацвідбору «Євробачення»
4 березня у РЦ «Промінь» виступить фіналістка Нацвідбору «Євробачення-2018» – TAYANNA.

Про це повідомляють організатори заходу.

У луцькому розважальному центрі «Промінь» виступить молода українська співачка, яка вже вдруге стала срібною призеркою Нацвідбору на «Євробачення». Цього року артистка увійшла в фінал Нацвідбору з запальною піснею «Леля», продюсером якої є відомий та запальний Алан Бадоєв.

Вже цієї неділі, 4 березня, Tayanna виконає улюблені пісні шанувальників з альбому «Тримай мене» на сцені концерт-холу Розважального центру «Промінь».

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь», що на 1-му поверсі комплексу.
У «Промені» виступить фіналістка Нацвідбору «Євробачення»

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Теги: відпочинок, розваги, РЦ Промінь
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