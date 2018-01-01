У «Промені» виступить фіналістка Нацвідбору «Євробачення»

4 березня у РЦ «Промінь» виступить фіналістка Нацвідбору «Євробачення-2018» –Про це повідомляють організатори заходу.У луцькому розважальному центрі «Промінь» виступить молода українська співачка, яка вже вдруге стала срібною призеркою Нацвідбору на «Євробачення». Цього року артистка увійшла в фінал Нацвідбору з запальною піснею «Леля», продюсером якої є відомий та запальнийВже цієї неділі, 4 березня, Tayanna виконає улюблені пісні шанувальників з альбому «Тримай мене» на сцені концерт-холу Розважального центру «Промінь».Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь», що на 1-му поверсі комплексу.