У «Промені» виступить фіналістка Нацвідбору «Євробачення»
Сьогодні, 08:54
4 березня у РЦ «Промінь» виступить фіналістка Нацвідбору «Євробачення-2018» – TAYANNA.
Про це повідомляють організатори заходу.
У луцькому розважальному центрі «Промінь» виступить молода українська співачка, яка вже вдруге стала срібною призеркою Нацвідбору на «Євробачення». Цього року артистка увійшла в фінал Нацвідбору з запальною піснею «Леля», продюсером якої є відомий та запальний Алан Бадоєв.
Вже цієї неділі, 4 березня, Tayanna виконає улюблені пісні шанувальників з альбому «Тримай мене» на сцені концерт-холу Розважального центру «Промінь».
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь», що на 1-му поверсі комплексу.
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Про це повідомляють організатори заходу.
У луцькому розважальному центрі «Промінь» виступить молода українська співачка, яка вже вдруге стала срібною призеркою Нацвідбору на «Євробачення». Цього року артистка увійшла в фінал Нацвідбору з запальною піснею «Леля», продюсером якої є відомий та запальний Алан Бадоєв.
Вже цієї неділі, 4 березня, Tayanna виконає улюблені пісні шанувальників з альбому «Тримай мене» на сцені концерт-холу Розважального центру «Промінь».
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь», що на 1-му поверсі комплексу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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