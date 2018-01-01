Пожежа в наркологічному центрі: загинуло понад 30 людей
Сьогодні, 09:20
Внаслідок пожежі в будівлі наркологічного центру в Баку загинули щонайменше 30 осіб.
Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Азербайджан», – пише ТСН.
Ще чотири особи отримали поранення та були доставлені в лікарні. Зусиллями 10 пожежних бригад пожежу було ліквідовано. Її причини з'ясовуються.
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Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Азербайджан», – пише ТСН.
Ще чотири особи отримали поранення та були доставлені в лікарні. Зусиллями 10 пожежних бригад пожежу було ліквідовано. Її причини з'ясовуються.
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