Пожежа в наркологічному центрі: загинуло понад 30 людей





Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Азербайджан», – пише



Ще чотири особи отримали поранення та були доставлені в лікарні. Зусиллями 10 пожежних бригад пожежу було ліквідовано. Її причини з'ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок пожежі в будівлі наркологічного центру в Баку загинули щонайменше 30 осіб.Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Азербайджан», – пише ТСН Ще чотири особи отримали поранення та були доставлені в лікарні. Зусиллями 10 пожежних бригад пожежу було ліквідовано. Її причини з'ясовуються.

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